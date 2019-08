PolíticaConfidencial 'Ahumadazo' de fin de semana

• Andrés Manuel López Obrador y el Día del Presidente. Desde la primera transición en 2000, le echaron paladas al ceremonial que en calles, televisión y Congreso le prodigaban el jefe del Ejecutivo. Tras el derrapar al tratar de hacer una cadena nacional al cumplirse un año del triunfo en las urnas, la Presidencia hará un día del presidente, pero en chiquito: un mensaje en Palacio Nacional el domingo 1 de diciembre a las 10:00. Sin cadena nacional. Por la tarde, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entrega el informe y se acabó.

• Ahumadazo en fin de semana. El viernes, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero cimbró con el hecho de la detención de Carlos Ahumada, de la trama de videoescándalos del lejano 2004. Son tantos los personajes de esa historia que hoy están en líos con la justicia que ya hay apuestas para ver quién sigue libre. Pero el gozo se fue al pozo. El domingo en la madrugada quedó libre. Bueno, ahí será para la otra.

• Beatriz Mojica dejó al PRD. Ex candidata a la gubernatura de Guerrero, ex secretaria general del PRD y ex presidenta interina del sol azteca abandona sus filas. Por lo que se ve, la sangría no para. Los que se quedan a lo que queda del PRD están esperanzados en algo que llaman Futuro 21… y colgarse de nuevo del PAN en el 2021 y en 2024, si aún existen.

• Yeidckol Polevnsky entra a la recta final en Morena. Emitida la convocatoria para la dirigencia sólo queda esperar. El diputado Mario Delgado se pronunció este domingo y, hasta donde sabemos, Bertha Luján no se ha bajado de la contienda. Hagan sus apuestas.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro