PolíticaConfidencial Manlio Fabio Beltrones ¿mueve hilos en la política?

• Enrique Graue y Luis Raúl González Pérez con relevo en puerta en la UNAM y en la CNDH, respectivamente. En el caso del puma los corrillos apuntan a que habrá reelección. Y en el caso de la Comisión aún no queda claro, lo único evidente es que la relación de Luis Raúl con el gobierno federal va de mal a peor. En ambos casos la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta y pesa. En las próximas semanas el tema se va a poner más candente. No lo pierdan de vista.

• Manlio Fabio Beltrones ¿mueve hilos en la política? No cabe duda que el sonorense ha sido un factor relevante en la toma de decisiones en el país en las últimas tres décadas. Pero por alguna razón en todo este lío de escándalos por corrupción su nombre no ha sido mencionado jamás, pero nos aseguran que ha estado moviendo piezas políticas en el tablero de la oposición… pero no en el PRI. ¿Será pura mala fe a Beltrones?

• Marko Cortés deshoja la margarita para decidir a la presidenta o presidente en San Lázaro. Los diputados panistas tienen como cartas a Laura Rojas, Adriana Dávila, Xavier Azuara y Jorge Luis Preciado. Todos hablaron con La Silla Rota para exponer sus razones, excepto Rojas que prefirió esperar el proceso. Todos quieren esa preciada silla que está reservada para suceder a Porfirio Muñoz Ledo. Si Morena no dice otra cosa.

