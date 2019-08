PolíticaConfidencial Jorge Alcocer no logra sanar al sector salud

• Jorge Alcocer sigue sin hallar la cuadratura al círculo de la salud. Un día sí y otro también le estallan al secretario de Salud los problemas en el sector. El desabasto de medicinas que afectó a más de 300 niños por la carencia de una medicina llevó a un cruce de señalamientos. Este miércoles pareció quedar zanjado el asunto, pero sigue sin aclararse qué pasó con la farmacéutica PiSA y la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía su poderosa oficial mayor, Raquel Buenrostro. El sistema de salud está enfermo y no parecen palparlo.

• Porfirio Muñoz Ledo ratificó su intención de reelegirse en la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso deja al PAN con sus candidatos para relevarlo más que vestidos y alborotados. Laura Rojas y Xavier Azuara ya se veían sonando la campanita del pleno, pero los morenistas se las están haciendo de emoción. En una de esas se las aplican, pues Morena tiene mayoría para hacerlo.

• Lorenzo Córdova tronó contra el Bonillazo que busca regalarle tres años más de gobernador a Jaime Bonilla en Baja California. Como presidente del INE y como politólogo dijo que “sin elecciones no hay democracia”. Aún hoy sigue latente la intentona de Bonilla. Pero Morena y el gobierno federal no se ve que tengan intención de detenerlo. El representante de Morena en el INE dijo que para qué discutían el tema si ahí no se iba a resolver. “Es un atropello y una violación flagrante a la Constitución”, reviraron los consejeros del INE. ¿Alguien va a escuchar o dirá que son un florero?

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro