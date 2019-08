Emocionar con la música, de Colombia para el mundo

La música, a lo largo de los años, siempre ha estado ligada a las emociones, a muchas emociones. Al llanto, la risa, emociones de todo tipo, nuestra relación con la música llega hasta tal punto que ésta es capaz de alterar nuestra conducta y de llevarnos de un lado a otro con sólo sonar una canción.

Muchas veces, sin ser enteramente conscientes de los sonidos que percibimos, los asociamos con un momento en particular de nuestra vida, haciendo que vengan a tu mente imágenes del pasado y puedas con ellas imaginar tu futuro viviendo a fondo tu presente. Las emociones son las encargadas de transformar esas melodías en experiencias, sin embargo, también existen conexiones humanas que hacen más sencillo este proceso de asociación de los sentimientos con la música.

Juanes es una de esas conexiones de la gente con la música, una conexión honesta y con una gran dosis de optimismo y es que el colombiano descubrió que a través de letras y melodías podía contagiarle al mundo su entusiasmo y vivacidad.

Además su sencillez lo ha llevado a romper incluso las barreras de las transformaciones de la música, pues hoy en día con el acelerado avanzar del mundo digital, mantenerse y sobresalir en este arte, es una tarea difícil.

La potencialización que las redes sociales le han dado a la música ha traído consigo la ventaja de la internacionalización y de la cultura, sin embargo, la factura a pagar también es cara, pues la generación joven aclama inmediatez y quedar de pie en el camino no es cosa sencilla.

“Yo creo que las redes son un momento muy especial, es una gran oportunidad para la música y para los músicos, porque se consume mucha más música que antes, porque ahora hay más formas de consumirla y que se expanda por todos lados. Además es una manera muy especial de juntarse con mucha gente del mundo”.

Juanes es la viva imagen de un artista que comenzó probando suerte en el garaje de su casa, para después tocar en bares de la ciudad de Medellín y finalmente explotar su sueño, ganándose el lugar que hoy en día tiene como estrella de la música.

Sin embargo, el artista nunca se ha caracterizado por alardear sobre sus logros, sino que agradece que la gente en Colombia, México y América Latina, lo haya recibido con los brazos abiertos y que hayan elegido escuchar sus canciones.

Así que no es para menos que Juanes este año haya sido nombrado “Person of the Year” por la Academia Latina de la Grabación, pues ha avanzado en su trayectoria como uno de los compositores, cantantes y filántropos más destacados de la comunidad latina, donde será reconocido por sus logros artísticos y sus esfuerzos humanitarios, experiencia de la que el cantante se siente bendecido.

“He aprendido mucho de la música, he aprendido a disfrutarla, a aprovechar los escenarios, a cantar y a disfrutar el momento. He estado aprendiendo a amar y a amarme, a compaginar todo eso con mi pasión, a agradecer los momentos que la música me ha regalado y a llenarme de la energía que los frutos de mi esfuerzo me otorgan”.

Palabras que demuestran que ser artista hoy en día, requiere mucho más que una buena voz o un buen estilo ante las cámaras, ser músico significa ser parte de las emociones de la gente. Significa tomar al arte, y apropiarte de ella para dejar en tu público un mensaje que trascienda y haga eco hasta en los sentidos más ocultos.

Ser músico, es un privilegio, pero ser artista y buena persona habla de alguien que encontró el balance entre el humano y la estrella, algo que muy pocos logran pero que artistas como Juanes, han sabido explotar al máximo. HOY Y SIEMPRE

