Definitivamente, no es para presumir este primer “informe”

López Obrador ha demostrado ser un presidente improvisado, soberbio, inepto y mentiroso; en tan sólo unos meses ha sumido a México en diversas crisis generadas por su incapacidad de tomar decisiones basadas en fundamentos técnicos y convertir a la administración pública federal en el receptáculo de sus caprichos, lo anterior financiado con el dinero de todos los mexicanos.

Hoy es innegable que la economía no crece y la celebración que hacían en Palacio Nacional por el crecimiento de 0.1% en el segundo trimestre de 2019, desapareció cuando se publicaron las cifras oficiales ajustándolo a 0%. Aunque el presidente diga que no le preocupan esos datos, es evidente que no puede haber desarrollo sin crecimiento económico.

Por si fuera poco, la administración morenista ha incrementado el desempleo: en el primer trimestre del año se informó que los 269 mil empleos nuevos generados hasta marzo representaban la cifra más baja en los últimos diez años, según datos oficiales.

En seguridad, la 4T está reprobada: en los primeros siete meses del año, han ocurrido 20,135 homicidios en el país, lo que significa que matan a casi 96 personas diariamente. La Guardia Nacional no ha funcionado pues pese a la presencia de 5 mil efectivos en Veracruz, no ha inhibido el delito y han sucedido tragedias como la de Coatzacoalcos donde perdieron la vida más de 25 personas.

Desde que inició este gobierno, los feminicidios se han incrementado un 20%, los secuestros un 50%, las extorsiones un 41% y las violaciones 20%. ¿La estrategia del presidente?, hacer un llamado a los delincuentes a que “se porten bien”, como si de una homilía se tratara.

En materia de combate a la corrupción hemos visto una actuación selectiva pues mientras se deja caer todo el peso de la ley contra enemigos políticos de López Obrador como Rosario Robles, quien sin duda debe explicar su implicación en la “Estafa Maestra”, por otro lado, la Secretaria de la Función Pública sale a defender al impresentable Manuel Bartlett tras la publicación de una investigación que muestra un imperio inmobiliario de 25 propiedades con un valor de más de 800 millones de pesos.

Por si fuera poco, aunque el Plan Nacional de Desarrollo indica que las adjudicaciones directas se eliminarían, hoy se han incrementado, aunque el gobierno engañe con los datos. Según la Función Pública, se han celebrado 38% menos contratos por adjudicación directa pasando de 108,811 en 2018 a 74,177; sin embargo, en 2018, las adjudicaciones directas representaron el 76% de los contratos asignados por el gobierno mientras que, en 2019, ese tipo de contrato representa el 78%. Es decir, la 4T olvida que, para comparar las cifras de dos años con cantidades diferentes se deben contrastar porcentajes, no números totales.

En materia de comunicación social, las mañaneras han resultado una herramienta para monopolizar la agenda legislativa pública y que todos hablen de los temas que él desea. Es tiempo de que la oposición se fortalezca a partir de la unidad para enfrentar el régimen autoritario de la 4T con propuestas de avanzada que refuercen nuestra democracia y que hagan de los derechos humanos una verdadera bandera. No es tiempo de improvisaciones sino de trazar estratégicamente una ruta de desarrollo nacional, de lo contrario dejaremos en manos incompetentes el futuro de nuestro gran país. Al tiempo…

