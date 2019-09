PolíticaConfidencial Sin señales de Marko Cortés

• Marko Cortés desapareció ante el avasallamiento de Morena. El presidente nacional del PAN simplemente no dio color luego de que Porfirio Muñoz Ledo no le cedió al blanquiazul la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero los que dieron color fueron los gobernadores panistas. Los mandatarios de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán se encerraron en el privado de un restaurante. No ven propicio ponerse los guantes… ahora.

• Porfirio Muñoz Ledo y Mónica Fernández Balboa no la tienen fácil para el próximo año. El presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado iniciaron un año legislativo ríspido. Los gritos de “espurio”, que no se escuchaban desde los tiempos de Felipe Calderón, regresaron a San Lázaro. No se tomaron las tribunas, pero todo indica que no será un día de campo.

• María Elena Álvarez Buylla no da pie con bola con la ciencia. En Twitter apareció un reconocimiento a Boris Berenzon, inmiscuido en un escándalo por presunto plagio en la Facultad de Filosofía de la UNAM hace unos años. Luego desapareció el tuit, al cual siguió uno más en el que acusó hackeo. Algunas versiones señalan que a Boris lo han visto en los pasillos del Conacyt que ¿dirige? La científica. Otros aseguran que más bien es asesor vía una consultoría. Mientras tanto la ciencia sigue con el Jesús en la boca…

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro