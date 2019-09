Sin crecimiento económico no hay prosperidad

Los mexicanos queremos vivir en un México en paz, donde podamos estar tranquilos de nuestra seguridad; también queremos tener un empleo digno que nos permita salir adelante. Si bien la lucha contra la corrupción y la austeridad son en extremo relevantes, no son suficientes para darnos el México que aspiramos.

Requerimos un gobierno eficaz, que de los resultados que esperamos en crecimiento económico, acceso a alimentación, salud, educación, vivienda, eliminación de la violencia y seguridad para todos.

Hoy México tiene un crecimiento económico negativo, o sea menor que cero. Un país que no crece: no tiene recursos y no genera empleos. Y sin éstos, los márgenes que tiene el gobierno para hacer buenas políticas públicas son mínimos.

Lo preocupante es que esta falta de crecimiento se dio en un entorno internacional benévolo, donde la economía de Estados Unidos crecía, en donde cerramos las negociaciones del nuevo tratado comercial del TMEC, y donde la zona euro y asiática gozaban de cierta estabilidad. El problema es que para la segunda mitad de 2019 y el 2020, se ven muchos nubarrones a nivel internacional.

La economía de Estados Unidos se desacelerará, lo que implicará menor demanda de nuestras exportaciones y aún más desempleo en México; la zona euro ya comenzó a mostrar señales de recesión, empezando por Alemania; el Brexit está generando altos niveles de incertidumbre; hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos que genera volatilidad a nivel mundial.

Cuando el entorno internacional estaba en buen estado, no aprovechamos para generar a nivel interno los motores de crecimiento; al contrario, se cometieron dos grandes errores: cancelar el Aeropuerto de la Ciudad de México generando altos costos por su cierre y despertando una incertidumbre no vista en los últimos años para invertir en nuestro país; y no se ha logrado un plan viable para PEMEX ya que el que se propuso es inyectar los escasos recursos públicos debilitando las finanzas del país.

Después del Primer Informe de Gobierno esperamos que vengan las correcciones, no solo necesarias sino indispensables ya que estaremos enfrentando un entorno internacional muy complejo.

