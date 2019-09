Dos genios del teatro Conchi León y Chumel Torres

¡Qué chingona es Conchi León! la verdad, no tengo otro calificativo que describa mejor lo que sabe hacer, y es el teatro. Porque pude ver un ensayo abierto al público de la obra “Las Mujeres de Zapata”, en la sala Héctor Mendoza, sede de la Compañía Nacional de Teatro. En la que actúan Gabriela Núñez y Azalia Ortiz, la dirección y la dramaturgia son de Conchi.

Tengo que confesarles que si me gustaba el trabajo de esta talentosa yucateca, ahora soy su fan número uno, pues lo que vi fue algo sin igual, lleno de matices, simbolismos y a dos maravillosas actrices que dan vida, tal cual, como se llama la obra, “Las Mujeres de Zapata”. Puesta en escena que nos muestra a un caudillo de carne y hueso, sin prejuicios, ni estereotipos, libre.

Sin embargo, también se habla del machismo, que imperaba en esos tiempos y que por desgracia lo vivimos hasta hoy en día. Me encanta esta propuesta de la autora, ya que es la forma de expresarse y protestar por todo lo que esta pasando a las mujeres hoy en día, lo cual concuerdo en su totalidad. Ésta se estrenará nada más, ni nada menos que aun espacio del Palacio de las Bellas Artes el próximo 23 de noviembre, qué lugar tan perfecto para presentarnos esta singular historia.

También me fui a ver “Agotados” en la que alternan Alan Estrada, Paola Gómez y Chumel Torres. Con este último me tocó ver el estreno. Debo decir que el señor se nota que se preparó para hacer este monólogo, ya que hace más de 20 personajes; la trama cuenta lo que le pasa en un día complicado a Sam, quien es el protagonista.

Él es un actor que va empezando su carrera y tiene que trabajar para sobrevivir; su trabajo es tomar las reservaciones de un prestigiado restaurante de esta ciudad a dónde va la crema y nata de este país. Y le sucede de todo. Por más de una hora me reí como nunca. Desde que lo vi haciendo sátira política en internet, dije “ah, me gusta” es bueno en eso.

Pero pensé que sólo iba hacer eso. Pero el año pasado, me dejó con la boca abierta con el magnífico trabajo que hizo en los premios Metropolitanos de Teatro. Por fin vi a un presentador de unos premios siendo profesional, sin ganas de hacerse el payaso, ni tuvo la necesidad de vestirse de mujer o hacer algo burdo. Ese opening que hizo fue histórico en la televisión mexicana.

Ahí todos comenzamos a verle con otros ojos. Y lo de esta obra no podía ser la excepción. Si son fans de Chumel les va a gustar y si no, también les encantará, se presenta todos Viernes 20:45 horas, sábado: 18:30 y 20:30 horas y domingo 18:00 horas. No se arrepentirán

Y por último quiero comentarles mi sentir al conocer al elenco que protagonizará el musical “Chicago” en el teatro Telcel. Biby Gaytán, María León, Michelle Rodríguez, Alma Cero y Pedro Prieto son la cabeza de este reparto. Comándanos por Morris Gilbert y Julieta González. Tengo que reconocer que al ver a esas dos guapas de María y Biby el escenario brillaba sólo con verlas ahí paradas.

Al terminar la presentación, cruce unas palabras con Morris y me dijo que era el elenco que tenía que estar, que en las audiciones para encontrar a Roxy Hart y Velma Kelly, se lo ganaron a pulso y que nos quedaremos con el ojo cuadrado con la interpretación de León y Gaytán. Ya quiero que sea 16 de octubre para que levanten el telón y podamos ver este gran musical.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

