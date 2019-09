Rumbo a los Premios IAB MIXX 2019

Los Premios IAB MIXX, se llevan a cabo en nuestro país desde hace 11 años, son organizados por la IAB México, que es la Asociación de Publicidad Digital y Marketing Interactivo, para este año se inscribieron 213 casos o campañas Digitales, que son evaluadas por 29 miembros del jurado, tanto online como presencial, de donde salieron 71 finalistas que competirán por los galardones de este año, los oros, platas y bronces.

El objetivo principal de estos premios es reconocer la creatividad, la estrategia y los resultados, de las campañas digitales.

Una campaña es la suma de todos los esfuerzos de comunicación publicitaria y de marketing que una empresa o marca hace para alcanzar sus objetivos de negocio.

Este certamen busca obtener el mayor prestigio, teniendo un jurado conformado por líderes de reconocida y amplia trayectoria dentro del medio digital, representantes de agencias de publicidad, de medios y de comunicación, directores de marcas, empresas de medios y plataformas tecnológicas, así como académicos y líderes de opinión.

Este año hay 22 categorías, en la parte de Campañas, están: Construcción de Marca, Respuesta Directa, Retención y Lealtad y Responsabilidad Social.

En Herramientas están: Search, Mobile Marketing, Sitios y Apps, Display Ads, Branded Games, Video (online comercial), Realidad virtual, Content, Omni Channel, Storytelling, e Influencer Marketing, entre otras.

En Premios Especiales están: Best in Show, Agencia del Año, Anunciante del Año y Premio Universitario.

Todas estas son evaluadas por los miembros del jurado año con año para decidir si siguen vigentes o deben transformarse de acuerdo a los cambios y la evolución que van teniendo las marcas y los anunciantes, según la innovación en cada tema.

En la categoría del premio Universitario, en donde se inscribieron 60 casos, de estos 40 obtuvieron un brief de Kellogg’s, que además es el patrocinador y 5 llegaron a finalistas, campañas que son evaluadas por el mismo jurado de todas las categorías.

Algunas de las campañas Finalistas son: DNA Discounts para Aeroméxico con la Agencia Ogilvy; Palabras Mexicanas, para Larousse con la Agencia Montalvo; Mundial para Leche Lala con la Agencia Circus; Nike-Juntas Imparables para Nike con su Agencia Mindshare; La pareja del Mundial para Izzi con su Agencia AC McgarryBowen; Yaytsa para Heineken con su Agencia Starcom; Los Colores de Dani para Un Kilo de Ayuda con su Agencia Isobar; Feelstream by Corona para Corona y su Agencia Ache;

The Live Trailer para Amazon Prime Video y su Agencia Archer Troy; Trident X-Layers ASMR par Trident y su Agencia Catorce Dias y The Cognitive Power of Sound para Nestle Excella Gold y su Agencia McCann Worldgroup, No es una Telenovela para Netflix, con la Casa de las Flores y su Agencia Circus-Netflix, entre otras muchas (71).

Los Premios IAB MIXX son un fiel reflejo de lo que esta pasando en la Industria de la Comunicación Digital en México, con una muy buena organización y una convocatoria multiplataforma y super multidisciplinaria.

Muchas felicidades a los Directivos de la IAB México porque sin duda cada año es mejor la organización y el nivel de estos Premios a lo mejor de la Publicidad Digital y el Marketing Interactivo en nuestro país.

