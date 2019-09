Armándola habla de Poncho de Nigris y otros chismes

Poncho de Nigris: el arte de reinventarse

Alfonso de Nigris nació para ser famoso, no sólo por su buen físico, sino por su capacidad de reinventarse cada día. Él pide a la gente que crean que Dios existe y que dejen de ser huevones porque el dinero está en la calle y si no sales con ganas de ir por él, te quedarás sin nada. Él quiere ser y asegura que será millonario, y no dudo nadita que lo logre.

Su padre fue alcohólico pero a sus hijos les inculcó el amor por el deporte. En la licenciatura de Administración de Empresas los profesores de Poncho lo recuerdan porque siempre estaba cuidando el físico, comiendo atún y aseguran que destacaba por su interés académico y su perseverancia que lo llevó a terminar la carrera.

Su filosofía es buscar estabilidad en lo económico, espiritual, familiar, físico y salud.

Y eso se nota: fue modelo desde los 17 años y ganaba 350 pesos. Su primer carro fue un vocho 1976. A los 25 años conoció la popularidad nacional gracias a Big Brother. A ese proyecto siguieron espectáculos como Sólo para mujeres, otro Big Brother, Bailando por un sueño, Fear Factor y la telenovela Mitad y mitad, de Multimedios (actualmente) y sus redes sociales con su reality personal en YouTube.

De Nigris ha creado el género musical reguetón norteño, con el que también mezcla géneros guapachosos y ha hecho cuatro temas musicales, el primero fue La cobra, el último El wiri wiri, en el que invirtió 500 mil pesos para hacer el video con sello disquero propio en el concepto que diseñó (un DJ, él como plataforma, reguetonero, rapero y mujer guapa, su esposa Marcela Mistral, también influencer). Le gustan las alianzas para armar equipos con talentos y llevar a la práctica sus ideas.

Pero no todo ha sido alegría para él. Ha tocado fondo económicamente tres veces y se ha recuperado gracias a su audacia, pues aunque sabe que no baila, ha estado en programas de baile; no actúa y ha hecho novelas; no es conductor y conduce en Multimedios; no canta y tiene temas musicales de los más vistos en Internet.

De Nigris es el empresario e influencer más buscado por las marcas en Monterrey, gracias al millón 100 mil seguidores en Instagram, 688 mil en Facebook y 392 mil en YouTube, siendo su primer contenido en 2016 el Reto Aurora, con la señora que le ayudaba en casa, a quien bajó de peso en un reto que se hizo viral transmitiendo el paso a paso, y ahora tiene su reality familiar en su canal de YouTube que se llama Keeping Up con los De Nigris.

Christian Nodal escribió para El Potrillo

“Como compositor, ahí va el negocio: Alejandro Fernández ya me grabó dos canciones, hice dueto con Piso 21 y también con Reik con temas míos y tú ya has estado en la casa, Armando, me has visto todo el tiempo tocando guitarra y cantando; me apasiona la música y es de lo que quiero vivir toda la vida”. Eso me declaró hace unos días Christian Nodal (la entrevista completa que le realicé en Seattle, Washington, la publicaremos próximamente), quien es una verdadera mina de talento, de ese tan escaso en la industria musical y de ese que no se adquiere por Internet y a quien artistas como Pandora y Maná buscan actualmente para realizar duetos, como aquel tema ranchero con mariachi que ya grabó con Maluma, pero que por cuestión de que las disqueras de ambos no se ponen de acuerdo, sigue enlatado; y a quien castigan es a los fanáticos de ambos, y más a los de Nodal, porque Juan Luis Londoño (nombre real del músico colombiano) si canta mal urbano, imagino que también las rancheras.

Maluma salvó la vida a dos caballos

Como dicen los colombianos, esta vueltica toca hablar del buen corazón de Maluma y el amor que tiene por los animales. Les cuento: Maluma Baby hace un par de meses le salvó la vida a Zeus y Apolo, dos caballos que encontró abandonados en una finca en Cartagena, Colombia, con alto nivel de desnutrición y bastantes heridas en sus cuerpos, por lo que buscó al dueño, lo encontró y compró a ambos equinos, que después de muchas visitas de un veterinario, ya viven bastante repuesticos en la finca que el intérprete tiene a las afueras de Medellín.

Kate del Castillo lleva sus escritos al teatro

Estoy Ok es un texto de la tan criticada Kate del Castillo que llevará al teatro y con el que inicia gira por EU en el mes de octubre, en donde compartirá escenario con Shaula Vega, hija de Isela Vega, ambas de la mano del empresario radicado en Guadalajara y coach de atletas de alto rendimiento, Chencho García, quien invertirá cerca de 100 mil dólares en el próximo proyecto teatral de la hija de Eric del Castillo.

D’Alessio protagoniza chisme en Monterrey

Resulta que el excelente cantante, pero de voz chiquita, Ernesto D’Alessio, decidió quitarle la patria potestad de su hijo a Isaac Garza, quien es el padre biológico del primogénito de Charito, su mujer, que se llama Jorge Antonio, y a partir del mes de agosto lleva el apellido paterno de Ernesto Vargas D’Alessio. El aún adolescente dio de qué hablar en la ciudad de Monterrey desde el día que nació, y es que la historia cuenta que al padre biológico, a causa de sus adicciones a drogas y alcohol, le fue impedido conocer a su hijo y hasta guardaespaldas en el hospital puso el ahora suegro de Ernesto para que desde hace casi dos décadas Isaac Garza no entrara a conocer a su hijo, y aseguran que la mismísima Charito no permitió que su primer esposo conviviera con el ahora hijastro reconocido del hijo de la Leona dormida. Y escribo así de enredado, inspirado en la decisión del ahora también “político” Ernesto D’Alessio.

Chente cantará por ultima vez en la Plaza del Mariachi

Vicente Fernández se prepara para interpretar dos canciones durante la develación de su estatua en La Plaza de los Mariachis, después de aceptar la invitación por parte del comité y regidores de el Encuentro Internacional del Mariachi y Charrería, en su vigésima sexta edición, en donde el cantante de ranchero más famoso del mundo desea sacarse la espinita de que no ha podido despedirse oficialmente del estado que lo vio nacer hace 79 años.

"Cumpleaños Feliz" del Auditorio Pabellón M

Con el reconocimiento del mejor centro de espectáculos en Nuevo León, el número 3 del país y el lugar 31 de todo el mundo, el Auditorio Pabellón M cumple tres años desde el concierto inaugural en 2106, a cargo de la banda Maná. Con los halagos de Ana Torroja, Pepe Aguilar, Alejandra Guzmán y Beto Cuevas entre otros, por su deseño arquitectónico de elipse, acústica, amplitud y calidad de sonido, su director Alejandro Llerena e Ileana Martínez, jefe de prensa, han logrado redefinir y destacar la manera de presenciar conciertos, obras de teatro y danza clásica con artistas de talla internacional en una de las zonas mejor ubicadas de la ciudad capital. Felicidades. Bryan Adams, Alondra de la Parra, Pet Shop Boys, Miguel Bosé y Juanes, son algunos de los artistas que se han sorprendido con el sonido K2 de L’Acoustics, uno de los cinco equipos existentes en América Latina de bocinas y amplificadores fijos más avanzados en el mundo.

