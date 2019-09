Aún hay tiempo para que EU y Canadá ratifiquen el T-MEC

El 19 de junio pasado, en el Senado de la República aprobamos el dictamen que ratifica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), que, cuando menos en el papel, promoverá el aprovechamiento de nuevas tecnologías en el comercio, fortaleciendo la competitividad de América del Norte como plataforma industrial.

Además, se tendrán más beneficios puesto que las tres naciones en su negociación se enfocaron en adaptarse a las nuevas necesidades de todos los sectores de la economía mexicana; lo que se reflejará en la estabilidad y certeza a los intercambios comerciales entre, significando el inicio de una nueva etapa de las relaciones productivas y comerciales en nuestra región.

El propio Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincide con que las exportaciones mexicanas crecerán 50 por ciento hacia la región de Norteamérica durante los siguientes 10 años, esto implica que las empresas instaladas en México tendrán mejor productividad y mayores ganancias, además de tener crecimiento en el empleo que tanto necesitamos.

Sin embargo, a la fecha no se ha ratificado el nuevo acuerdo comercial por los Congresos de Estados Unidos y Canadá, lo que, esencialmente, se debe a las dificultades en política interna y diferencias entre republicanos y demócratas y la capacidad de negociar con el presidente Donald Trump, quien, por cierto, hace unos días señaló que tiene un mejor plan en caso de que no sea ratificado el tratado por el Congreso de ese país.

No obstante, también se ha hablado de que podría ratificarse el acuerdo comercial antes de que finalice el presente año, lo cual, no debería preocupar a México dado que no existen razones de fondo para no hacerlo, lo único cierto es que los beneficios que traerá el tratado tardarán en llegar.

