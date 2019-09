PolíticaConfidencial ¿Mario Delgado a la presidencia de Morena?

• Porfirio Muñoz Ledo coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados. Y Mario Delgado como presidente de Morena. Ese es un escenario que ronda por San Lázaro. Algunos comentan que es un escenario muy aventurado, otros no lo ven descabellado.

• Gerardo Fernández presumió que pudo llegar a su curul, pese al bloqueo de la CNTE. “Aquí estoy” dijo en un video. Pero la mayoría de los diputados no pudo. Muñoz Ledo, a las puertas de San Lázaro, dijo “¿Cuál es el problema?”. René Juárez Cisneros, del PRI, también reclamó desde la calle. Mariana Dunyaska, del PAN, de plano soltó: “No puedo hacer #DesdeLaCurul, hoy es #DesdeLaCalle”.

• ¿Gerardo Ruiz Esparza en la mira? El ex titular de la SCT en el sexenio de Enrique Peña Nieto debe estar buscando abogado. Si no es que ya lo tiene. La Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto trabaja ya con Javier Jiménez Espriú para revisar casos de corrupción de la administración pasada.

• Andrés Manuel López Obrador volteó la mirada a Peña Nieto. Hace poco se supo que el ex presidente anda en busca de abogados. Lo de Ruiz Esparza es una señal, pero quién sabe si rozarán a Peña Nieto. Pero lo cierto es que desde hace una semana el mismo López Obrador ha enfatizado gastos onerosos y excesivos en la presidencia de Peña Nieto, en particular hasta para gel. Y no es casual que si algo hizo famoso al mexiquense fue su copete engominado. ¿Será que ya se decidieron a despeinar a Enrique Peña Nieto?

