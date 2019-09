Hacia un macro simulacro nacional

Vivimos en el Cinturón de Fuego del Pacífico donde tienen lugar 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes.

La frecuencia de los sismos en México y la cantidad de zonas vulnerables, exigen que se tomen medidas preventivas y protocolos de actuación, en los sectores público y privado, que puedan mitigar o reducir los efectos de estos fenómenos

Con este fin, el próximo jueves 19 de septiembre, en punto de las 10:00 horas habrá un macrosimulacro en la ciudad de México y en los 18 estados que tienen alta actividad sísmica en el país, con la hipótesis de un sismo de 8.6 grados definida por el Servicio Sismológico del Instituto de Geofísica de la UNAM.

El hipotético sismo que tendrá "epicentro" en costas de Oaxaca y al sur de Guerrero propiciando un tsunami, será la base para realizar un gran simulacro nacional para reforzar la cultura de la prevención, para que cada vez estemos más preparados ante un verdadero sismo, y así promover una coordinación más efectiva de respuesta por parte de autoridades y la población, en el segundo aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017 y el número 34 del ocurrido el 19 de septiembre de 1985.

En este ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en protección civil, participarán todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México en estrecha relación con la Coordinación Nacional de Protección Civil. www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx

La alerta sísmica tendrá el mismo sonido de siempre y se usarán los 12 mil 100 altavoces operados por el C5.

Seguridad Ciudadana hará los cortes de vialidad necesarios para permitir las evacuaciones pertinentes en casas, edificios, dependencias, embajadas. Ya se han sumado 9 mil inmuebles a este ejercicio. Quienes deseen participar en el macrosimulacro pueden inscribir su inmueble en la página www.preparados.gob.mx/simulacro, tras lo cual recibirán un correo de confirmación con instrucciones.

Es importante que la mayoría de la población esté enterada que se trata de un macrosimulacro para que no caigamos en crisis nerviosas o angustias innecesarias.

Quienes estén de un segundo piso hacia abajo en un edificio, la recomendación es salir de manera ordenada y tranquila por las rutas de evacuación para dirigirse a sus puntos de reunión fuera del inmueble.

Quienes estén de un segundo piso hacia arriba, deberán buscar un lugar de no riesgo durante el momento de este simulacro de sismo. Por recomendaciones de Protección Civil no debemos ponernos al lado de los cubos de elevadores, ni de escaleras, y “No debemos atender a las señales de Sky Alert, pues no es una fuente oficial de información”, recomienda de Miriam Urzúa Venegas titular del Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos de la Ciudad de México.

En tu casa verifica periódicamente hundimientos, desplomes, grietas o fisuras existentes. Prepara una maleta de vida con llaves de auto y dinero extra, linterna y pilas, radio con baterías suficientes, un botiquín de primeros auxilios, teléfonos de emergencia y algún celular extra, alimentos no perecederos y botellas de agua desechables, abrelatas manual, papel higiénico y otros elementos para higiene personal, bolsa impermeabilizada con objetos y documentos importantes tales como actas de nacimiento, que también deberás tener de forma digital en una USB.

Para conocer más detalles podemos consultar. https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia-para-saber-que-hacer-en-caso-de-sismo

PLAN DE EMERGENCIA SÍSMICA

De igual manera, en días recientes la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México que indica el protocolo y las acciones que cada dependencia deberá tomar ante movimientos telúricos iguales o mayores a los ocurridos en 1985 y 2017.

Se trabajará en tres fases: prevención, atención de emergencias y esquemas para afrontar una eventual segunda reconstrucción.

El plan consiste en la división territorial de la capital por niveles de atención desde el comando central hasta el local, en cada uno de las edificaciones y polígonos con posibles afectaciones de gravedad.

El Plan está dividido en un Comité de Emergencias, cinco regiones, 16 alcaldías, 70 coordinaciones territoriales, 847 cuadrantes y 415 puestos de mando

Se capacitará a cinco mil funcionarios públicos para que en tres o cuatro meses se incorporen al proceso y saber cuál sería su tarea en caso de alguna urgencia.

Para la atención de emergencia la cabeza será la secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, quien se encargará del rescate en edificios colapsados, el restablecimiento de servicios y la instalación de refugios temporales y centros de acopio, mientras que la evaluación de daños y revisión de edificaciones, correrá a cargo de Obras y Servicios, en coordinación con colegios, universidades e institutos de educación superior y Protección Civil de las alcaldías

Tenemos la certeza sísmica que volverá a temblar, ante este escenario debemos construir una mejor cultura de prevención y reacción ante emergencias.

Los protocolos de actuación antes, durante y después de un terremoto, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro