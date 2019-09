PolíticaConfidencial AMLO sí va a #MiHuellaPorLaPaz

• Mario Delgado prometió tener listas las fechas para comparecer del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto la glosa del informe como el presupuesto están pendientes. Esa es la buena. La mala es que la CNTE tiene afiladas las lanzas para acometer contra la Cámara de Diputados.

• López Obrador no estaba en la lista de invitados con los premios Nobel que se darán cita en Yucatán. Nos dicen que en el foro #MiHuellaPorLaPaz al final de cuentas el presidente de México decidió sí participar en una cena a la cual asisten los ex presidentes Frederik de Klerk de Sudáfrica, Juan Manuel Santos de Colombia, Lech Walesa de Polonia; Tawakkol Karman, activista de derechos humanos de Yemen y fundadora de Women Journalists Without Chains; Rigoberta Menchú Tumm, entre otros. Ya que opta por no viajar al extranjero.

• Claudia Sheinbaum tiene una cita importante este martes. Su Informe de Gobierno ocurre en un momento en que la inseguridad, principalmente, se ha enseñoreado en la capital del país. Pero también de grillas. Si ve movilizaciones este martes en algunas partes de la CDMX no se vaya a espantar, son grillos “trabajando”…

• María Elena Álvarez Buylla tiene un desastre en el Conacyt. En lo que va de la administración se ha enredado con becas, compras de comida carísima y ahora con despidos que le generan de nuevo ruido. El fin de semana se supo que el director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Leopoldo Altamirano, salió por cuerdas de esa posición. Pero el asunto se ha complicado. Mientras se aclara el asunto, muchas son las voces que, de nuevo, critican a la directora del Conacyt.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro