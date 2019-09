PolíticaConfidencial CNTE pondrá a prueba a Laura Rojas por reforma educativa

• Laura Rojas a prueba. La presidenta de la Cámara de Diputados enfrentará el asedio de la CNTE, que ha amagado a los legisladores con volver a impedir que sesionen. Esto a pesar de que las leyes secundarias de la reforma educativa no están enlistadas. La discusión aún no acaba, pero como sea, los maestros toman sus previsiones y prefieren que los diputados no trabajen… otra vez.

• Andrés Manuel López Obrador revisará la estrategia ante el alza en los precios del crudo. El presidente y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, así como el director de Pemex, Octavio Romero, revisan el tema. ¿Hay un impacto en los precios de las gasolinas? Es parte de la tarea en la que estarán avocados.

• Ricardo Monreal empujará el tema de revocación de mandato. El coordinador de los senadores de Morena se comprometió a dar curso en el Senado a esta iniciativa que le interesa al presidente López Obrador. “Es obvio que sin el voto de la oposición no se aprobará. Cada quien asumirá su responsabilidad”, aseguró Monreal. La oposición ya dijo: sí, pero sólo que se someta al revocatorio después de las elecciones intermedias del 2021… donde, según algunas encuestas, Morena arrasaría en 13 de 15 gubernaturas.

• José Manuel Mireles, ¿la libró? El director del ISSSTE, Luis Ramírez, dio por terminado el debate por las declaraciones del subdelegado del organismo en Michoacán, quien hizo comentarios misóginos en semanas pasadas. La investigación que inició la Función Pública, pues, ya sabemos en qué va a parar: “No te preocupes, Mireles”.

