Para este fin de semana Nacha Guevara y La desobediencia de Marte

Cuando se habla de reposiciones y más si son de teatro, uno tiene la ilusión de que volveremos a ver lo que nos encantó de esa puesta en escena, aunque por lo regular cambian al elenco con el que la vimos. Y en este caso no fue la excepción.

Me refiero a “La Desobediencia de Marte”, texto del dramaturgo Juan Villoro. Como dije, ahora es otro elenco, pero déjenme decirles algo; cada actor le imprime su propio estilo, alma, matiz, y hasta porque no, sabor, y es lo que la hace diferente. Ahora pude disfrutarla con Víctor Trujillo y Mauricio Issac, estos dos son dirigidos por Arturo Castro.

Pero aquí pude comprobar porque Trujillo, es quien es. Es un estupendo periodista, narrador, actor de doblaje, ah, pero verlo en un escenario es algo que nunca olvidaré. Ya que se vuelve un monstruo sobre las tablas y nos hace vibrar con cada uno de los párrafos del texto.

Sin duda Víctor se ha ganado el lugar que tiene gracias al talento multifacético que posee. Si ustedes pensaban que hacer un personaje de televisión como Brozo, era fácil, no, tiene su chiste.

Pero cuando lo vean haciendo el papel del Tycho Brahe y a su vez el del actor, verán y se cerciorarán de lo que les digo. No me olvido del trabajo de Mauricio, ya que sin él no habría replica para los diálogos, para las reacciones que son fundamentales en esta.

Sin duda es la mancuerna perfecta para presentarnos esta puesta en escena. El fin de semana pasado comenzó temporada con teatro lleno en el teatro Millán, y bajarán el telón el próximo primero de diciembre.

El próximo 28 y 29 de septiembre se presentará después de 20 años la gran cantante argentina Nacha Guevara en el teatro Esperanza Iris. Tuve la fortuna de poder charlar con ella, aunque sea por seis minutos con ella. Es inevitable que hable de lo bien que se ve, un rostro de casi ocho décadas, pero que parece de 50 y eso que yo le pondría aún menos. Pero se ve hermosa.

Con un traje sastre azul con rayas blancas y una boina de color beige. Cuando se acercó a saludarla, me pregunta ¿te importa si hacemos la entrevista sentados? A lo cual respondí que no, que como ella quisiera. Imagínense imponerle a una de las divas de Iberoamérica una entrevista a mi modo, ni que estuviera loco.

Una vez sentados, lo primero que le quise saber fue ¿Qué significaba México para ella? A lo cual respondió, que nuestro país fue el primero que le tendió la mano cuando se exilió en los setenta. Ella se definió como una mexicana más. Y lo que le sorprendió es que el México que ella recordaba sigue intacto, lleno de identidad, que algunas ciudades de Latinoamérica han sufrido esa transformación llevándolos a perder su esencia con la globalización.

Mientras transcurría la plática, no dejaba de admirar su piel blanca, tersa, con un cutis envidiable -ya quisieran varias de su edad, verse como ella- otra cosa que comento es de que en su espectáculo que presentará el próximo fin de semana titulado “Vuelvo”, está concebido especialmente para nosotros, contará experiencias buenas, malas y divertidas, las cuales narrará y que serán el hilo conductor entre canción.

Pero si algo que la caracteriza es su humor, el cual la ha hecho ser la gran cantante que es. Hubo algo que le aplaudí y fue que ella nunca hará música comercial como la de hoy en día. Y me dio una razón importantísima para ella; “las canciones deben tener melodía, ritmo y letra”. Ella necesita tener estos tres elementos para poder cantar.

Y como las de hoy sólo tienen ritmo, pues duda mucho incursionar en el género urbano. Estas dos presentaciones serán un deleite para los que quieran volver a revivir aquellos tiempos donde se escuchaba “Lo voy a hacer”, “Te que quiero”, “Vuelvo”, “Por supuesto”, entre muchas más. Yo no me lo perderé, ¿y ustedes?

