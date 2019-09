México en el lugar 49 mundial para el desarrollo de Pymes

De acuerdo a la evaluación Doing Business en su edición 2018 que estudia la capacidad de Pymes para crecer, México quedó en el lugar 49 de 190

En nuestro país, son diversos factores los que influyen para que un negocio pequeño o mediano sea exitoso y sobreviva. De hecho, de acuerdo a René y Alejandro Escobar Bribiesca, codirectores de EB Capital, alrededor del 75% de las empresas cierran antes de concluir su segundo año y de este universo, aproximadamente 1 de cada 6 lo hacen principalmente por falta de apoyos económicos.

O al menos así lo refleja la última evaluación realizada por el organismo Doing Business que mide la efectividad y desarrollo de las Pymes en el mundo, donde México ocupa el lugar 49 de 190 naciones encuestadas por dicho despacho.

Por cierto, los hermanos Bribiesca brindar asesoría para obtener recursos, particularmente para empresas medianas con planes de expansión y así apoyar a las organizaciones en la obtención de financiamientos y en el reforzamiento de su estructura financiera. Uno de los grandes propósitos de EB Capital es desarrollar e incrementar el crecimiento y rentabilidad de estas empresas.

Con este contexto esta firma advierte que México es un país propicio para el “espíritu emprendedor”, sin embargo aún hay una gran área de oportunidad en este tema, por lo que consideran que se pueden mejorar las condiciones para que cada vez más personas tengan la iniciativa de iniciar un rol empresarial. Es decir, revertir la estadística que indica que alrededor del 85% de los mexicanos no comienza un nuevo negocio por temor al fracaso. Habrá que ver si las condiciones permiten el repunte de las Pymes del que dependen millones de familias en México.

Sigue el debate del etiquetado

En México, 30% de las calorías totales provienen de alimentos procesados, lo que dejaría fuera a los alimentos preparados del modelo de etiquetado propuesto por algunos legisladores, afirmó Susana Socolovksy, presidenta Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) durante el Foro: Tecnología, Innovación y Etiquetado Frontal Nutrimental organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que se llevó a cabo hoy en la Ciudad de México.

A la pregunta de ¿Por qué el modelo de Organización Panamericana de la Salud sería un riesgo para México? la especialista explicó que Uruguay ya trató de implementar ese modelo, pero generaron una distorsión del modelo original para que categorías como leches y yogures no se vieran afectadas. Hicieron una flexibilización, pero, de todas formas, en Uruguay van a tener etiquetas engañosas. Van a tener productos mal rotulados, y no van a permitirle al consumidor tener opciones de productos reformulados, ya que la industria no va a tener incentivo para modificarlos si de todas formas sus productos van a tener al menos un sello. Tome nota, con etiqueta.

Grupo México lanza oferta

Grupo México de Don Germán Larrea Mota Velasco, en su división de Transportes, llevó a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles por un monto de $7,800 millones de pesos en dos tramos con las siguientes características: el primer tramo: GMXT 19 a un plazo de 10 años con tasa fija de 8.17%; y el segundo tramo: GMXT 19-2 a un plazo de 4 años con tasa variable de TIIE 28 + 0.15%.

Como era de esperarse, se tuvo una demanda de 2.2 veces el monto emitido, con más de 65 posturas de una diversificada base de inversionistas. Se trata de un agresivo programa de inversiones por más de $38,000 millones de pesos para los próximos cinco años en proyectos de ampliación de la capacidad, mantenimiento y eficiencia operativa.

Hay que recordar que Grupo México Transportes, es la compañía ferroviaria más grande y de mayor cobertura en México con presencia en 24 estados de la República que representan el 86% del PIB nacional. Complementado por operaciones estratégicas en Texas y Florida. Tiene acceso terrestre al mercado de América del Norte a través de 5 puntos fronterizos y al mercado europeo y asiático mediante 13 puertos clave en la región.

FUNO alista hotel en Guadalajara

Aquí le adelanto que Fibra Uno (FUNO) que encabeza Gonzalo Robina, se encuentra haciendo los últimos detalles para lo que será su siguiente gran activo en La Perla Tapatía, un hotel de más de 120 habitaciones que se edificará en la zona de estacionamientos del Centro Comercial Andares. Por la ubicación del proyecto será un hotel Business Class, acorde a la oferta de dicha zona exclusiva de Zapopan, Jalisco.

Por cierto que aprovechando cámaras y micrófonos, Robina aclaró que luego del desaguizado ocurrido en el restaurante de hamburguesas Carl´s Jr del centro comercial Galerías Guadalajara, del cual FUNO es propietario; aclaró que, pese a que ese local en particular es externo y no pertenece a la Fibra, se reforzó al triple la seguridad en las inmediaciones de este importante bastión comercial. Tome nota.

