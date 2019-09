PolíticaConfidencial Enrique Graue dará mucho de qué hablar

• Enrique Graue dará mucho de qué hablar. La entrega de doctorados honoris causa le dará a la UNAM este jueves mucho lustre. Alicia Bárcena Ibarra, Julia Carabias Lillo, Rolando Cordera Campos, José Antonio de la Peña Mena, Donald Bruce Dingwell, Vincenzo Ferrari, Alejandro González Iñárritu, personajes nacionales y extranjeros con méritos excepcionales. Así que Graue dará mucho de qué hablar…

• Patricia Mercado prevé que haya reformas legales en torno a la marihuana a finales de octubre. La senadora que ha empujado en la Cámara alta este espinoso tema adelanta que se trata de una regulación no punitiva del uso de cannabis, y también para investigación e industrial, a partir de que ya se legalizó hace dos años el uso terapéutico. Sin embargo, hay que recordar que no hay reglamento. Ya veremos…

• Andrés Manuel López Obrador anunció su retiro en 2024. “Cuando yo termine, si me lo permiten los ciudadanos, que yo termine mi encomienda en el 2024 y me retire, porque no me voy a reelegir ni a buscar otro cargo, si acaso escribiría un libro sobre el pensamiento conservador en México. Me atrae mucho el tema”.

• Donald Trump anticipó que el proceso en su contra puede afectar el T-MEC. Pero en la cancillería mexicana tienen otros datos. El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, dice convencido que “la gran pregunta es: ¿el proceso del impeachment descarrilará la ratificación del T-MEC? Sostengo que no (…) los congresistas no querrán llevar una incertidumbre adicional al electorado”. A ver quién tiene mejores datos. Saquen las palomitas.

