Campaña contra la violencia de género

La prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas es central, bajo esta lógica, el gobierno de la ciudad de México lanzó el 26 de septiembre una gran campaña como parte del compromiso para erradicar la violencia de género y el acoso sexual.

La estrategia corre en dos vías, por una parte: “Paremos la violencia hacia las mujeres”, que consiste en la colocación de carteles con información en vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años en transporte público, y por otra parte: “Date cuenta“, campaña que comenzó a difundirse a través de audios en radio, televisión, y redes sociales con el hashtag #DateCuenta.

Uno de los videos que busca hacer conciencia explica:

“Condicionar el empleo a una mujer a tener sexo, es violencia. Presionar a tu novia para tener relaciones sexuales, sin condón, es violencia. Imponerle a tu novia cómo comportarse o hasta como vestirse, también es violencia. Compartir fotos íntimas de cualquier mujer sin su permiso, también es violencia. Pagarnos menos que a los hombres por el mismo trabajo; también es violencia. Despedir a una mujer por el tema de los hijos, también es violencia”.

“Si tú la ejerces, no sigas”. “Si tú la vives, ¡alza la voz! No es tu culpa, “Y si tú la ves, no seas cómplice y busca como ayudar”: es el mensaje que enfatiza el Gobierno de la ciudad al final del spot.

Los anuncios son claros, concisos, focalizados, directos, creíbles, cortos, efectivos, con personajes cercanos, y generarán un gran impacto.

La campaña tiene por objetivo visibilizar y hacer conciencia que hay muchos factores que son violencia hacia las mujeres, y que es importante mencionarlas para que no se normalicen.

Tiene como finalidad erradicar la violencia de género en el hogar, entre las parejas, ambiente de trabajo, espacio público y en los medios de transporte público de la capital del país, y se colocará en toda la red de trasporte del Sistema de Movilidad Integrada: Metro, Metrobús, Trolebuses, Tren Ligero, con el objetivo de que las mujeres puedan identificar cualquier tipo de comportamiento que las violente en sus derechos. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que estos mensajes forman parte del Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, que se realizará entre septiembre y diciembre con cinco líneas de acción: trasporte público, espacio público, las instituciones de seguridad y de justicia, fortalecimiento de los centros de atención a víctimas, y las campañas permanentes.

Entre las acciones, como parte del Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, está la instalación de 20 mil 875 luminarias en banquetas, avenidas y calles con mayor circulación y afuera de las estaciones del Metro, en lugares identificados como puntos rojos por las carpetas de investigación donde hay mayor violencia contra las mujeres.

Según datos de la propia jefatura de gobierno, el 76 por ciento de las mujeres se siente acosada en el trasporte público, 84 por ciento quieren más espacios exclusivos y 72 por ciento pide cambiar el comportamiento de los hombres en relación al acoso.

El 27 de septiembre, inauguró en Obrero Mundial, en el tramo que va de Cuauhtémoc a Monterrey, el primero de los 50 senderos “Camina libre, camina segura” que se habilitarán en la ciudad de México. En este sitio, se renovó el mobiliario urbano, se intervinieron los jardines, se colocaron 97 nuevas luminarias, 26 cámaras, y 13 botones de auxilio que estarán conectados al C5, para atender cualquier emergencia.

En estos puntos también habrá botones de pánico a través del esquema de cámaras de vigilancia denominado “Mi calle”. ( MiC911E)

El gobierno capitalino, también envió el 24 de septiembre, una iniciativa de ley al Congreso Local para crear un Banco de ADN para uso forense.

“Con esta medida la ciudad se colocaría como la primera entidad que pueda tenerlo, y se pueda acceder para terminar con la impunidad en todos los casos. Será uno de los instrumentos científicos y tecnológicos quizás más poderosos que permitirán la identificación de los agresores”, aseguró la jefa de Gobierno.

La violencia de género es una grave violación a los derechos humanos con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las víctimas. Está en el hogar, entre las parejas, en el ambiente de trabajo y medios de trasporte.

El gobierno de la ciudad de México está actuando para prevenir, atender, erradicar y revertir la normalización de la violencia. Las estrategias lo demuestran.

