¿Qué debe ofrecer un vehículo eléctrico en México?

Audi nos dice qué debe ofrecer. Con 417 kilómetros de rango de funcionamiento, 408 caballos de potencia, 5.7 segundos de cero a 100 kilómetros por hora, tracción a las cuatro ruedas, siete modos de manejo, con capacidad para subir más de 50 milímetros la suspensión y tiempo de carga, según el dispositivo que utilice que pueden ser desde 24 horas en un contacto normal con un convertidor que incluye el auto, 8.5 horas con un cargador instalado en casa, tres horas en un cargador de concesionaria, 29 minutos para llegar al 80% de batería en los llamados “Superchargers” que según su kilowatts puede bajar a 12 minutos, Audi pone la barra en las camionetas de lujo, quien quiera ofrecer menos kilometraje deberá tener un precio por debajo o quien ofrezca más podrá pedir más del millón 919 mil pesos que pone la marca para su e-tron.

Esta es la primera versión para comercializar ya que Audi tiene en la mira un Etron de menos rango con lo cual ofrecería a menor precio un poco menos de rango de funcionamiento eléctricos.

Y es el primer vehículo del Grupo Volkswagen que se comercializará en México, luego de que en el Auto show de Fráncfort se develara la gran era eléctrica del grupo para todas sus marcas. Por igual es el primer “Crossover” eléctrico que introducen las alemanas y el segundo en el segmento después del “I-Pace” de Jaguar (este se ofrece en dos millones 60 mil pesos). No espere que el e-tron este sólo en el segmento por mucho tiempo, las 100 unidades que tienen para vender y que se asegura que ya están pedidas y por entregar, quizás aún no se terminen cuando Mercedes-Benz, el siguiente fabricante que me ha confirmado la llegada en unos meses de su “EQC” donde veremos su rango, capacidades y precio. El tercer crossover de los alemanes seguramente será el iX3 de BMW, que se estima en menos de 12 meses podría estar a la venta en el país.

Si hablamos del Grupo Volkswagen el segundo auto eléctrico confirmado para venta en el país es de la marca Porsche y se llama Tycan y llegará el próximo año.

Audi, no parará con el e-tron ya le tiene echado el ojo a sus siguientes eléctricos, que serán: un e-tron GT, deportivo y fabricado en la misma planta que el R8, tan pronto como se anuncie y produzca en menos de un año los mexicanos podríamos verlo en México. Un sedán esta planeado, pero hasta finales de 2020, pero lo que le puedo decir es que en menos de 24 meses la oferta de Audi se complementará y estarán llegando con su arsenal de carga eléctrica.

Así, los alemanes en el segmento de camionetas pelearán por la vanguardia inicial de los eléctricos, planearán la lealtad de sus clientes con cada día mas productos y están decididos a hacer un éxito de sus plataformas con baterías, que déjeme le digo han sido desarrollos muy costosos.

