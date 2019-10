PolíticaConfidencial Eduardo Medina Mora, un hueso difícil de roer

• Eduardo Medina Mora será el tema de debate esta semana. Y en meses. En su entorno nos dicen que no hay pruebas contundentes en contra del ex ministro. En la 4T afirman lo contrario. No es un hueso fácil de roer: abogado de abolengo, hijo de un famoso abogado de millonarios en el siglo pasado (Raúl Medina Mora), patriarca de un clan de abogados cuyo bufete data de 1959. Eduardo tiene en sus alforjas ser ex director del Cisen, ex secretario de Seguridad y ex procurador de la República… la batalla es de pronóstico reservado. Saquen las palomitas.

• Omar García fue recibido por tirios y troyanos con esperanza de que, ahora sí, habrá seguridad en la CDMX. Nos cuentan que el clic con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue desde que ella ganó la elección el año pasado. Pero no todo depende de García Harfuch, también de otras áreas del gobierno, incluso del federal. Ya veremos.

• Andrés Manuel López Obrador pidió en Oaxaca paciencia ante exigencias de la gente. “Ténganme paciencia”, les dijo este fin de semana. ¿Cuándo se agotará la paciencia, de unos y otros? Paciencia…

• Felipe Calderón cantó las 100 asambleas de México Libre. Margarita Zavala asegura que con ese piso tendrán el registro como partido con facilidad. El ex presidente dijo hace poco que López Obrador los ve a ellos como la oposición. La verdad es que por todos lados, por más que se busque, no hay oposición seria y real a la 4T. Pura chiquillada. A ver si se les hace el milagro.

