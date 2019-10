Una Suprema Corte limpia

La Constitución Federal establece tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asimismo prevé como un principio fundamental la división de poderes, lo que implica, entre otras circunstancias, que cada uno de éstos son autónomos e independientes en el ejercicio de su función.

El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia a todas las mexicanas y mexicanos, dentro de su estructura se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el máximo tribunal del país, pues toma las decisiones más importantes en materia de justicia y, se integra por once ministros que son elegidos por el Senado a propuesta del Presidente. Los nombramientos de los Ministros deberán recaer en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

La semana pasada, se dio a conocer la renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de Ministro de la SCJN, sin que se hayan precisado las causas graves a que alude la Carta Magna; el presidente de la república señaló que “seguramente” dicha renuncia se dio para que se atiendan diversas investigaciones que existen en contra de dicho ministro. Cabe hacer mención que “el universal”, semanas atrás dio a conocer que dicho funcionario estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General por presunto lavado de dinero.

La SCJN no debe contar en sus filas con ministros cuestionados con temas que pueden implicar actos de corrupción y delincuenciales, que, si bien es cierto Medina Mora no ha sido declarado culpable, es muy importante que se esclarezca su situación, lo cual no debe afectar en la impartición de justicia de nuestro país.

