PolíticaConfidencial universidades Benito Juárez permanecen en la opacidad

• ¿Esteban Moctezuma tiene el control de las universidades de AMLO? A través de la ley de transparencia se solicitó a la SEP el estatus de las universidades Benito Juárez creadas por el presidente López Obrador, pero resultó que no hay datos. Piden esperar a que se asiente bien el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez… mientras tanto la opacidad reina.

• Eduardo Medina Mora ya es ex ministro. La verdad es que los senadores no tenían ni la menor intención de resistirse y lo dejaron ir. Aunque Medina Mora no explicó las razones graves, al final de cuentas ahora ya no tiene ningún halo protector. ¿Lo veremos tras las rejas? Por cierto, inicia ahora la carrera por ocupar su espacio en la Corte. Y resultó extraño que alguien a quien se había mencionado de plano se autodescartó en redes sociales: Leticia Bonifaz. El presidente López Obrador tiene ahora la pelota en su cancha.

• Zoé Robledo está por terminar su recorrido de clínicas y hospitales del IMSS. La radiografía sobre el terreno está casi lista y, nos dicen, va por una renovación a fondo que incluye que el paciente no sólo reciba medicinas y tratamiento en hospitales. No, van por fortalecer algo más integral, que incluya esparcimiento y cultura. Volver a los orígenes.

• Cristóbal Arias puso fin a la intentona de quitar gobernadores en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado puso en la mesa un dictamen que confirmó lo que Diego Sinhué Rodríguez, gobernador guanajuatense, confirmó la semana pasada: no hay elementos para ello.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro