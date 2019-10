PolíticaConfidencial ¿Cómo terminará pleito Calderón-Zaldívar?

• Felipe Calderón y Arturo Zaldívar pueden no acabar bien en el pleito que traen. En el tira-tira, el ex presidente conminó al presidente de la Corte a que “muestre valentía” y ordene indagar si hubo o no chantaje en contra de Eduardo Medina Mora para renunciar como ministro, luego de que el periodista Mario Maldonado reveló el congelamiento y descongelamiento de cuentas del renunciante y de sus familiares, justo en los momentos en que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador aceptar su retiro… saquen las palomitas.

• Jorge Arturo Camero fue suspendido como magistrado, señalado por el Poder Judicial como cabeza de una trama de corrupción. Hasta ahí todo puede parecer normal: si se investiga algo serio se retire de su cargo… pero los sospechosistas alzaron la ceja porque este magistrado votó a favor de cancelar Santa Lucía…

• Arturo Herrera, ¿con miedo a Facebook? El secretario de Hacienda reveló que antes de ser designado titular de la SHCP, tres minutos antes cerró su cuenta de Facebook. “Había cosas que no debía tener un secretario de Hacienda”, confesó.

• Enrique Graue no quiere nubarrones en la UNAM. En este espacio se reportó la alerta de universitarios de un riesgo de aparición de porros este viernes en la famosa quema del burro, previa al juego entre el Poli y la UNAM. Este jueves la máxima casa de estudios informó en un comunicado que se han mantenido reuniones de coordinación con la participación de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, de la UNAM y del IPN, con la finalidad de preservar el ambiente familiar y deportivo.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro