Pensiones, un tema complicado

Primero, tendríamos que hablar de los ingresos. Antes de pasar a abordar el tema de la edad de retiro, o de otra forma estamos corriendo riesgos. Varios expertos coinciden en que se debe ser muy cuidadoso en México en vista de la baja productividad, la disparidad en los salarios y un mercado laboral poco flexible.

Los incrementos en edad, en todo caso, deberían ser graduales porque si no es así podrían traducirse en desempleo y pueden afectar a la economía; por lo tanto, probablemente, esa sea la salida más factible para no afectar.

Las pensiones en este país son bajas pero no precisamente por la edad de retiro sino por los ingresos, eso debería considerarse no sólo en los factores económicos que inciden, sino también en los derechos laborales. Nada más hay que pararse en los números: Para el 2050, México tendrá 24.3 millones de adultos mayores. Si no se hace nada ahora, dentro de 30 años, 10 millones de viejos vivirán en la pobreza y 5.5 millones padecerán, junto a la pobreza, enfermedades crónico-degenerativas.

Ya lo comenta Gerardo Esquivel: “Si bien no aumentar la edad de retiro (o incluso disminuirla) parecería una alternativa favorable para los trabajadores, esto, a la larga, podría terminar perjudicándolos… al hacer más difícil generar recursos suficientes para obtener una pensión mínima”. Aunque el mismo, quién es Subgobernador del Banco de México, remite a que si esto sigue haciéndose crisis de futuro, incrementar la edad será inevitable.

El Estado no debe esperar para tomar decisiones porque ante la crisis que se viene la pregunta álgida es: ¿quién y cómo van a pagar las pensiones? Tendría que responderse en forma consensuada con los y las trabajadoras -porque, además, las mujeres estamos en desventaja respecto a esto-. De momento, si no queda de otra tendrá que ser así, pero el punto de equilibrio es que fuera gradual.

