PolíticaConfidencial Inyectarán recursos en el presupuesto de Herrera

• Alfonso Ramírez Cuéllar va a corregir la plana al presupuesto elaborado por Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Pero no es en mal plan, simplemente que es necesario acercar más recursos al presupuesto. Los ajustes en puerta buscan agregar 80 mil millones de pesos adicionales, sobre todo, para dar respuesta a las necesidades en salud y educación. Ya se dieron cuenta que no hay dinero que alcance. Y el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados lo tiene claro.

• Jaime Bonilla ve la tempestad y no se inmuta. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el presidente del INE, Lorenzo Córdova, le dieron con tubo el fin de semana a la ‘consulta’ para alargar nomás tres añitos su gubernatura. ¿Qué hace falta para que entre en razón?

• Zoé Robledo no quiere matar a los 38 teatros del IMSS. Nos dicen que, si bien los ingresos por 27 millones de pesos anuales que reportan no son suficientes para la operación de los mismos, el objetivo del director del IMSS es revivirlos. Así que pronto habrá noticias en las que hasta cadenas de cines podrían entrar al quite para esta tarea.

• Marcelo Ebrard enfrentó el dolor del fallecimiento de su padre. El señor Marcelo Ebrard Maure murió este sábado y, de acuerdo con el canciller, lo hizo rodeado “del cariño de la familia que formó”. En paz descanse.

