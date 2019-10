Una charla con Yalitza Aparicio; Chicago un ejemplo de los mejores musicales existentes

Cuando me callan mi bocota es porque en realidad estaba equivocado. Les diré porqué; desde que la película “Roma”, tenía muchas ganas de conocer a Yalitza Aparicio y saber quién era esta mujer, porqué todo mundo habla de ella.

En primera instancia, la agencia que la manejaba parecía que nos hacían un favor. Ponían tantos requisitos para ello, que era imposible poder tener una entrevista con la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca. Así, pasó el tiempo-la verdad, yo sí estaba sentido por no conocerla, y hasta dude de su trabajo- y veía cómo iba triunfando esta oaxaqueña por el mundo y conquistándolo.

Hasta que una vez me entero de que cambio de RP. Entonces conseguí el teléfono y la contacté. Esperé dos semanas a que regresara de París, porque se encontraba recibiendo el nombramiento de embajadora de buena voluntad por parte de la UNESCO.

Posteriormente, acordamos día y hora para el encuentro. El momento llegó, no tenía idea de cómo sería la entrevista, pero lo que sí sabía es que iba con todo. Una vez en el lugar, la vi de lejos, cuando atendía una entrevista vía telefónica. Y la verdad vi a una mujer elocuente, lo que logré escuchar es de que hablaba de la discriminación y más cosas.

Espere 20 minutos, cuando me dijeron que podía pasar a una habitación donde había un sofá en donde me sentaría a platicar con Yalitza. En el momento que entró por la puerta, me quedé impactado por los rasgos únicos que posee, unos pómulos marcados, cabello negro, mediana estatura, pero con una seguridad que imponía.

Me la presentan y comenzó el descubriendo; platicamos de este nuevo reto en su vida y carrera, ¡embajadora!; me platicó que ella es una mujer que cuando le dicen no, parece que le dicen hazlo.

Lo que percibí es que es una mujer de retos, que quiere comerse el mundo entero, pero sobretodo decirle que si ella puede, todos podemos, sin importar raza, religión, etnia, color de piel, lengua o país.

Entonces le pregunté ¿cómo se define Yalitza, actriz, modelo, embajadora? ¡Y vaya qué respuesta me dio! Con mi mirada fija na sus ojos y sin titubear contestó, soy actriz, porque desde el momento que me tomó la cámara e hice una película, en ese momento me convertí en actriz.

Con respecto al modelaje, ella tenía miedo de que perdiera su esencia o de ya no saber quién era. Pero una amiga le dijo, tú podrás vestirte con lo que quieras, pero tú esencia es la misma, sabes quién eres y de dónde vienes. Y lo que quiere demostrar nuevamente es que si lo quieres, se puede.

Y por último, preocupada porque no se pierdan sus costumbres, las lenguas, folklor y cultura de nuestros pueblos originarios, por eso la UNESCO la escogió, para defender que no se extingan.

Me quedé de a seis, cuando me dijo todo eso con su mirada firme, y ahí me di cuenta que era muy especial. En ese momento entendí lo que Alfonso Cuarón vio en ella. Me quito el sombrero y aplaudo de pie con alegría las proezas de esta mexicana que se abre paso en este gran mundo.

Como saben hoy se estrena Chicago el musical, producido por Ocesa teatro, a cargo de Morris Gilbert y Julieta Gónzalez. Para este espectáculo sobresale la participación de Biby Gaytán y María León.

Pero, ¿qué creen? Lo hacen de maravilla. El fin de semana tuve la fortuna de que me invitaran a ver un previo. En cuanto se levantó el telón surgió la magia de esta puesta en escena que nos transportó a los fabulosos 20; el ensamble parejito, los bailarines de sombrero, las bailarinas de medias de red y atuendos sexys.

A estas dos guapas y talentosas las acompaña Pedro Moreno, Michelle Rodríguez, Pepe Navarrete, Rubén Plascencia y Alma Cero. Desde que se anunció que repondrían esta gran obra, me alegró mucho, ya que no tuve oportunidad de verla hace 18 años.

Este gran clásico de Brodway producida, coreografiada y dirigida por el gran Bob Fosse. La música es muy contagiosa, con una orquesta a simple vista que enmarca perfectamente la historia.

Creo que es el súper musical del año y como siempre Ocesa nos trae los mejores espectáculos, no para que los apreciemos, sino para que vivamos la experiencia de sentir el teatro así, cerquita, vibrar con las estrofas de este maravilloso musical. La temporada comienza hoy, no se la pueden perder!

