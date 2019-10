PolíticaConfidencial a Carlos Romero no le cuadraron los datos que tenía

• Carlos Romero Deschamps se veía invencible en julio. Presumía haber logrado pactar el contrato colectivo de trabajo con la 4T y se ufanaba de que “a pesar de todos los intentos, la oposición (interna) no creció y nuestro sindicato sigue”. Los datos que tenía, evidentemente, eran distintos a los de la 4T. ¿Irá a prisión?

• Manuel Limón releva a Romero Deschamps. La mala: es cercano a Romero Deschamps e incluso fue su tesorero. De hecho, estuvo salpicado en el bochornoso escándalo del Pemexgate, el desvío de recursos de Pemex para la campaña del PRI a la presidencia en el 2000. Por eso la pregunta de ayer sigue vigente: quién cercano a la 4T será catapultado al gremio.

•¿Andrés Manuel López Obrador ve como contrario a Romero Deschamps? Según el ex dirigente petrolero, “tal parece que se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios”, lo cual no está lejos de la realidad. Y en el colmo del cinismo esgrimió que se desempeñó “como peón, ayudante, obrero, chofer, albañil y múltiples actividades más”. Lo que no dijo es cómo fue que con esa trayectoria él y sus familiares vivieran como jeques y viajaran en aviones privados o presumieran vehículos (Lamborghini, por ejemplo).

• Jorge Alcocer tuvo un día amargo en la Cámara de Diputados, en su comparecencia este miércoles. Pero este jueves en el Senado habrá una buena noticia para él: se aprobará el nuevo etiquetado de alimentos. Pese a las presiones del sector privado todo indica que no hay marcha atrás.

