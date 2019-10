El romanticismo cobra vida

Ser un profesional de la música no es cosa sencilla. De antemano, arrancas con la premisa de que llevar este arte en las venas significa ir en contra de la velocidad, pese a que la música es una carrera de fuerza, perseverancia y paciencia. Ahora bien, cuando además de intérprete eres compositor, te enfrentas a un reto doblemente grande: la gran mayoría de las ocasiones, el artista está tan preocupado por crear hits, que se olvida de la verdadera razón por la que se dedican ello: la pasión.

Durante más de 30 años, Gian Marco ha demostrado que es posible mantener un equilibrio entre lo que haces para los demás y lo que tu corazón realmente desea para ti; sin embargo, después de compartir su talento con el mundo, el cantautor ha decidido entregar el 100% a su música, y a su persona. “Es interesante, porque de un tiempo para acá me di cuenta que 50% de mi carrera lo invertía en escribir para muchos artistas, lo cuál agradezco mucho porque es una bendición para mí, pero sólo dedicaba el otro 50% a mi carrera y mis discos. El claro ejemplo es México; yo he hecho mucha carrera acá, pero destaco más como compositor que como cantante, y es por ello que lancé Intuición. Este material discográfico –que es el número 15– me he dado la oportunidad de reactivar y dedicarme enteramente, al 100%, a mí, que es lo que quiero hacer”.

En cabina, tuve el placer de contar con el talento de @gianmarcomusica. 👏🏻#JessieEnExa pic.twitter.com/8ehVxoj62l — Jessie Cervantes (@jessiecervantes) October 14, 2019

Fueron palabras del cantante que me hicieron reflexionar acerca de la importancia de estar bien contigo mismo y hacer única y exclusivamente cosas que te generen bienestar personal. Esta gran personalidad de la música me hizo saber que nunca se está satisfecho con lo que uno tiene, hasta que se está en paz con lo que uno es. Así que, más allá de cualquier cosa, hay que aprender a conocerse, a estar en paz con uno mismo, a disfrutar lo que haces, lo que tienes y lo que eres, para que eso se conjugue en felicidad. “Yo disfruto mucho lo que soy, disfruto mucho mi música, y cuando empecé a darme cuenta, a reflejarme, a ser consciente de quién era realmente, fue cuando todo cobró sentido.

Obviamente éste es un trabajo que toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, y principalmente trata de sentarte y hablar contigo mismo, hasta conocerte a profundidad”. Y es que no hay más, la vida trata de eso, y este talentoso peruano ha defendido a capa y espada su pasión, haciendo cada día algo más por mantenerse vigente y en el corazón de la gente.

Ahora bien, la era digital entró cual huracán a arrasar con el mundo entero, y aún cuando muchos artistas fueron soltando su agarre ante tal reto, Gian Marco fue uno de los pocos que supo tomar al toro por los cuernos, y usar el internet como un impulso, sin embargo, el piensa que el mantenerse ahora es más difícil, pues no sólo se trata de números, sino que hay mucho más detrás.

“Yo creo que la exposición mediática es mucho más fácil tenerla, pero también depende de tu equipo de trabajo, y mis canciones no podrían llegar a la gente y a los conciertos, si no tuviera un equipo de trabajo. Además, en definitiva no se trata sólo de tener talento, porque puedes tener mucho talento para cantar o escribir canciones, pero si no tienes a alguien que te ayude a trascender, a alguien de dónde te impulse para llegar a hacer un disco, o a las famosas playlist, pues no podrás darte a conocer, esta carrera no es de velocidad, es de paciencia, y tu capacidad de frustración debe estar reforzada al 100% porque son más puertas las que se te cierran que las que se te abren… es por eso que es importante que la gente nueva, aprenda no solamente a hacer un hit, sino que hay que ver más allá, pero estas son experiencias que descubres sobre la marcha y la búsqueda”.

La sabiduría de este gran cantante, ha dejado estragos en mi forma de pensar, mas también los ha causado en la música, y en la mente de millones de personas alrededor de América Latina. Tanto que el pasado miércoles, logró conmover a miles de individuos que, con el corazón a flor de piel, se dieron cita en el Lunario del Auditorio Nacional, para deleitarse con la majestuosa voz de Gian Marco.

Es por eso, que no hay duda de que Gian Marco, se ha convertido en el ejemplo más claro de que quién persevera alcanza, y esa, es la clave del éxito, tanto en la música como en la trascendencia en la vida.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro