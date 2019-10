Aun no hay paz en México

La promesa de pacificar al país que hiciera Andrés Manuel López Obrador hace unos meses no se ha cumplido. El mandatario se comprometió en campaña y como Presidente que en meses tanto Veracruz como el resto del país estarían en paz.

Este año se perfila como el mas violento en la historia reciente del país. López Obrador y su equipo tenían conocimiento de que la violencia no podía cesar en tan poco tiempo, el mandatario no debió imponer fechas fatales porque sabía que no se podía solucionar un problema de esta magnitud en meses.

Uno de los problemas de la clase política es que gustan de hacer promesas sin fundamentos, no existía ni existe una estrategia que acompañe los dichos del Presidente. Hoy no solo vemos una promesa incumplida, sino vemos números que podrían hacer de este sexenio el peor en la historia en materia de seguridad.

A pesar de las porras que se otorgan entre el gabinete y el mandatario, así como las palmaditas en la espalda que se dan para hacerse creer que las cosas van mejorando, la realidad los ha alcanzado. Al menos en las últimas semanas hemos visto una estrategia nula o fallida al respecto y violencia que no deja tregua.

Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas o Veracruz son estados en los que la inseguridad no solo se ha mantenido sino se ha incrementado en las últimas semanas. Lo sucedido la semana pasada en Sinaloa, demostró que el Estado está rebasado y que hay una descoordinación gubernamental ante este problema.

Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad señaló días antes que, si bien no había nada que presumir, estábamos ante un “punto de quiebre”, de alguna manera tenía razón, pues el Estado nunca se había visto tan vulnerado, ni siquiera en los sexenios anteriores.

El tiempo sigue su marcha y el Presidente debe darse cuenta que sus dichos se van a quedar cortos, su gobierno está ya muy cerca de cumplir un año y las culpas del pasado ya no alcanzan a convencer. La comunicación de las mañaneras no dice nada y las reuniones de madrugada para atender el tema de seguridad no dan resultados.

Hoy toca esperar mas meses para ver si el país se pacifica, lo que queda claro es que no es con buena voluntad o con el consejo de que las madres hablen con sus hijos como se logrará. Ojalá que López Obrador tenga mucho mas que ofrecer como estrategia, de lo contrario viviremos en un estado no solo fallido, sino arrodillado.

Últimas palabras

Rosario Robles seguirá su proceso en prisión, el juez señala riesgo de fuga. ¿Acaso vemos justicia selectiva?

