PolíticaConfidencial se perfilan nombres para sustituir a Luis Raúl González en CNDH

• Luis Raúl González Pérez deja la CNDH. De entre los 57 nombres de aspirantes hay dos mujeres que muchos perfilan: Elizabeth Lara, apadrinada por Alejandro Solalinde, quien incluso antes de iniciar formalmente el proceso logró una foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador; y María Piedra Ibarra, hija de quien este miércoles recibe la medalla Belisario Domínguez, Rosario Ibarra. Pero hay otro nombre que aparece entre los favoritos: Arturo Peimbert. Hagan sus apuestas.

• Omar García Harfuch dio el primer golpe al crimen en la CDMX. El nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de Claudia Sheinbaum hizo gala de su experiencia en el combate y conocimiento de los cárteles de las drogas y sus ramificaciones. También de su capacidad para coordinarse con entidades como la Procuraduría de Justicia capitalina… pero lo interesante fue la movilización de 147 efectivos de la Secretaría de Marina. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no entra la capacidad de los marinos? En Sinaloa estuvieron ausentes y en Guanajuato de plano Olga Sánchez anunció su retirada. Raro, ¿no?

• Andrés Manuel López Obrador no recibió a alcaldes y al coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks. Como no los recibían quisieron dar portazo, pero alguien en Palacio Nacional tuvo la brillante idea de usar “una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente que no puso en riesgo la vida de ninguna persona”. ¿Quién tomó esa decisión?

