Desde la reina Isabel “La Católica” hasta el "Príncipe de la Canción”, José José

¿Se imaginan una plática entre la reina Isabel “La Católica” y Cristóbal Colón? Esto es posible, y no estamos recurriendo a una máquina del tiempo o algo por el estilo, sino a la puesta en escena que se presenta los viernes, sábados y domingos en el teatro La Gruta del Centro Cultural Helénico llamada “La Reunión”.

Con sólo recordarlo se me pone la piel chinita. En ésta participan Ana Karina Guevara, Juan Carlos Bayer y Sara Juárez. La trama toma una dimensión cuando los reyes de España encarcelan a Colón por el abuso de poder que está teniendo en las Indias. Lo que percibí es a una reina humana, preocupada por el racismo que existía en ese entonces (y no se ha eliminado) en la colonia por parte de los conquistadores.

Ella los consideraba semejantes. Y Cristóbal era la contraparte. Me conmovió conocer esta parte de la famosa reina. Que al menos pasó a la historia por ser la que apostó todo al proyecto de Cristóbal Colón, pero hasta ahí –yo no conocía más- pero en esta conversación se develan traiciones, intrigas, clasismo, racismo, abuso del poder -¿Esto no les suena a una historia actual?- vale mucho la pena verla y más por la estupenda dirección de la maestra Pilar Boliver y la dramaturgia de Trinidad González.

El próximo viernes en el primer cuadro de la CDMX se armará la fiesta, recordando todo el repertorio musical de nuestro, si nuestro príncipe José José. Después de la novela casi interminable de “¿Dónde está José José?”, que protagonizaron sus hijos José Joel y Marysol Sosa –eso parecía que lo habían escrito los mejores guionistas de telenovelas y ficción y obvio en cada historia hay una villana, y en esta es Sara Sosa-.

Ya una vez localizado el cuerpo, la más joven de los Sosa, decidió incinerarlo y darles la mitad de las cenizas a sus hermanos; esto se convirtió en la indignación casi nacional. Ya que la última voluntad de José Rómulo Sosa Ortiz era que descansará a lado de su madre en el panteón Francés. Y así se cumplió, después de un merecido homenaje en el Palacio de las Bellas Artes de esta ciudad.

Uno como periodista pensaría que ahora lo que proseguía era el litigio sobre la herencia del intérprete, como la repartición de las regalías. Pero esto no fue así, ya que la semana pasada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciaba que habría un homenaje al príncipe. La verdad eso me llenó de alegría, porque en verdad este artista se merece una celebración a su legado.

El evento y elenco que se presentarán en el homenaje se había planeado en conjunto con la familia -¿supongo que menos la villana?- para que los capitalinos pudiéramos disfrutar de las canciones del intérprete en voces de otros artistas de manera gratuita en el Zócalo de la capital.

El elenco es de diez, imagínense ver desde los grandes artistas consagrados que compartieron en algún momento el escenario con esta estrella legendaria, así como las nuevas generaciones. ¿No se lo imaginan? Pues vean de lo que les hablo: DLD, Dulce, Erick Rubín, Kalimba, Leonel García, María León, Mijares, Moenia, Mon Laferte, Napoleón, Natalia Jiménez, Pandora, Paty Cantú, Reyli, Río Roma, La Sonora Santanera, Yuri, así como José Joel y Marysol Sosa (hijos del Príncipe), quienes unirán sus voces para recordar a su padre.

Bravo, aplaudo esta acción de la jefa de Gobierno, creo que es la idea más acertada y que no dejarán a un lado a éste icono de la interpretación. Vayan a cantar a todo pulmón todas las canciones, que la verdad todos los mexicanos nos las sabemos, y más cuando andamos con una copita o varias encima. ¿Quién no le ha dedicado “Almohada”, “Amar y querer” a una ex pareja, a un desamor o de puritito gusto? La cita será a las 18:00 hrs. del próximo viernes 25 de octubre. ¿Se lo perderán?

