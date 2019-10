La economía mexicana no está creciendo y eso nos afecta a todos

En un país, como en una familia, antes de pensar en qué se va a gastar el dinero, tiene que haber dinero, tienen que generarse recursos. Suena muy sencillo pero no siempre sucede.

En el caso de la economía mexicana, a estas mismas alturas del año pasado, estábamos discutiendo en el Congreso en qué gastarnos el dinero que esperábamos iba a ingresar durante todo este 2019. ¿Y qué creen? Ese dinero no ingresó. O no ingresó todo y eso nos pone en aprietos.

La economía mexicana está creciendo menos que cero (decreciendo sería lo correcto decir), y entonces los ingresos que pensábamos que íbamos a tener, no se han dado y se han requerido recortes al gasto y se va a usar un “guardadito” conformado por el ahorro de todos los mexicanos para momentos de crisis.

Ese “colchón” se llama el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (o FEIP), del cual ya nos avisó el gobierno, serán usados al menos 130 mil millones de pesos. Esta compleja situación es un gran problema para las finanzas públicas del país, pero lo es también para las familias mexicanas que no encuentran empleo, se quedaron en el desempleo, o simplemente, no les alcanza con lo que ganan.

Y lo que nos presentaron este año se ve igual o peor. Ahora se espera que la economía del país crezca 2.0% el 2020, pero no se ve cómo podremos lograrlo. No se ve cómo podremos pasar de 0 a 2 sin grandes cambios de fondo que no nos han presentado.

Además, a diferencia del año pasado que fue un muy buen año a nivel internacional, todos los organismos internacionales y analistas coinciden en que 2020 habrá desaceleración, cuando no recesión, en el mundo. Esto implica que los países en general, pero nuestro principal socio comercial en particular (Estados Unidos), comienza a demandar menos insumos de México y nuestras exportaciones (que nos han mantenido hasta ahora a flote), también comienzan a bajar.

Solamente generando fuentes de crecimiento internas es que vamos a poder salir adelante y ello requerirá repensar muchas de las políticas actuales (como la energética y la de infraestructura), para volver a generar confianza en los inversionistas. No queremos en México una tormenta perfecta para el año que entra.

