CNDH merece un titular elegido con legalidad

El pasado jueves se llevó a cabo la tercera ronda de votación de la terna propuesta por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, para la elección de la o el titular de la CNDH para el periodo 2019 – 2024, votación que de acuerdo a la normatividad, se realizó mediante cédula, es decir boleta depositada en una urna transparente y a la vista de todos.

Los resultados cantados por el secretario de la Mesa Directiva dieron un total de 114 boletas contabilizadas, sin embargo, senadoras y senadores del PAN, así como el senador independiente, nos quedamos al concluir la sesión para analizar lo sucedido, pues ya percibíamos que algo en el proceso no había estado bien. Luego de una revisión exhaustiva de los videos transmitidos a través de las distintas plataformas del Canal del Congreso, tuvimos la certeza de que el número real de votos que habían sido depositados en la urna era de 116. La Ley es muy clara y señala que el Senado deberá elegir mediante el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, a la persona titular de la CNDH, por lo que, al emitirse 116 votos, la mayoría calificada necesaria para este caso era de 78 votos y no los 76 obtenidos por la candidata con mayor votación.

Ese mismo día, los mismos senadoras y senadores, realizamos nuevamente el conteo, uno a uno, de los votos, frente a diferentes medios de comunicación, ejercicio que dio cuenta del fraude del que habíamos sido testigos todos.

No podemos permitir que un proceso que venía realizándose puntualmente bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto, quede en duda por las acciones negativas o errores de nadie. Quien asuma la presidencia de la CNDH, merece llegar en condiciones de certeza a una institución fortalecida, garante de autonomía.

Lo he dicho incansablemente: soy una mujer de principios que está del lado correcto de la ley, de lo ético y de lo honorable, no daré un paso atrás y seguiré denunciando el #FraudeCNDH hecho por Morena; nunca respaldaré que nuestras instituciones sean violentadas, no se lo merecen las víctimas, no se lo merecen las y los mexicanos y no se lo merece el Senado.

