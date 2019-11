¡Desde Nueva York, The Book of Mormon, el musical!

Hace poco tuve la oportunidad de ver al maestro Armando Manzanero sobre un escenario y la verdad fue maravilloso, el poder ver a uno de los mejores cantautores que ha dado este país, quien ha puesto el nombre de México muy en alto, sus canciones han dado la vuelta al mundo entero.

Pero no estaba solo, estaba acompañado de Francisco Céspedes, quien es otro grande; los dos disfrutan mucho haciendo el show de “Armando un Pancho”.

Se acaba de presentar en el Lunario del Auditorio Nacional y bueno, les cuento que eso era la locura, viendo al maestro Manzanero platicador, relajado y echando buena onda con Céspedes quien no es nada serio.

Les diré que Céspedes próximamente se presentará solo con un espectáculo en el mismo recinto atrás del Auditorio Nacional los días 20 y 21 de noviembre. Me comentaba su manager que ahora vendrá con un show renovado, además de todos los clásicos de Pancho, obvio que los cantará, pero no me quiso contar más a detalle, pero me dio a entender que este show será la punta de lanza en multimedia, arreglos, covers, etc.

Casi, casi, que no me lo debía de perder. Así que ustedes tampoco se lo querrán perder, pues ya vayan apartando el día y aprovechen el buen fin para comprar sus boletos.

Otro estreno que viene ya a la vuelta de la esquina es la puesta en escena “The Book of Mormon”, este no es un clásico de Broaway, como “Chicago”, “Cabaret”, “Amor sin Barreras”, etc. Esta es una obra casi nuevecita, pues se estrenó en marzo del 2011, de la autoría de Trey Parker, Matt Stone y Robert Lopez, causando una gran expectativa, ya que fue nominada a los premios Tony de ese año y llevándose nueve preseas, entre los que destacan mejor musical, mejor libreto, mejor música original, mejor actriz protagónica, mejor dirección, entre muchos más.

La historia es la de dos jóvenes misioneros mormones que van a predicar la palabra de Dios a Uganda, país que está sumergido en unas terribles condiciones de hambruna, pobreza y SIDA. Hace unos meses hicieron una presentación a los medios de comunicación para ver más de cerca de que se trataba.

La cita fue en un hotel de Polanco; la verdad a todos nos gustó los números musicales que vimos y lo más emocionante es que esta superproducción vendrá intacta. A qué me refiero con esto, de que no habrá ninguna traducción, el elenco será el mismo que se escogió en Nueva York, ósea, se presentará tal cual como la podremos ver en la gran manzana.

Creo que esto es un gran acierto de que traigan producciones así, pues hay personas que les gusta verlas tal cual, sin ninguna modificación y si ustedes son fanáticos de los musicales aquí está la opción, se presentará en el Centro Cultural 1 del 20 de noviembre al 8 de diciembre.

