La educación debe adaptarse a lo que se está viviendo y predecir en lo posible lo que va a necesitar nuestra sociedad.

Con todos estos cambios, debemos preparar a nuestros estudiantes para poder trabajar en empresas o funciones que aún no existen, utilizando tecnología que aún no ha sido inventada y resolviendo problemas que aún no identificamos como tales (Karl Fisch).

La educación en el siglo XXI debe brindar a los estudiantes la capacidad de desarrollar las competencias actuales que necesitan para desempeñarse en su vida personal y laboral.

Hay tres maneras de abordar estos cambios en la educación actual (Fernando Reimers). 1. Asegurar que todos hagan lo que tienen que hacer y hacerlo bien. Es decir, lograr el aprendizaje de los alumnos con las metas académicas planteadas y su satisfacción. 2. Crear las condiciones para aumentar la eficiencia y efectividad de la institución educativa. 3. Lograr un ritmo adecuado de cambio en la escuela con respecto a las transformaciones sociales que se tienen en el contexto de los estudiantes.

Para lograrlo, debemos trabajar en estos tres grupos de competencias: Cognitivas, Interpersonales e Intrapersonales. Las cognitivas incluyen el conocimiento de la disciplina, la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. Las interpersonales abarcan las competencias de comunicación, colaboración y responsabilidad social. Finalmente, las intrapersonales involucran la responsabilidad personal y la competencia de autogestión; es decir, tener metas y cumplirlas, así como reflexionar sobre los fracasos a través de la resiliencia.

La educación en el siglo XXI debe transformarse y no seguir reproduciendo los métodos del pasado. Se tienen que considerar las necesidades del mundo actual y predecir los nuevos requerimientos de la sociedad. La familia, las instituciones educativas y los profesores debemos promover el desarrollo de las competencias mencionadas.

