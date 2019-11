Para irse mejor

Dice una vieja frase que la muerte está tan segura de su triunfo que nos da toda una vida de ventaja. Aunque pueda erizarnos la piel, nunca está de más recordar que la vida en este plano es una experiencia finita, pero que podemos tomar el mejor provecho de vivirla.

Hay estudios de expertos en muertes terminales, como los de la australiana Bronnie Ware, que muestran que los grandes arrepentimientos de una persona antes de morir son: no haber tenido el arrojo de hacer lo que realmente quería y no lo que los demás querían, haber invertido demasiado tiempo en el trabajo.

No haber expresado sus sentimientos -buenos o malos-, no haberse hecho el tiempo de rencontrarse con viejos grandes amigos, y a esos se suman otros como: no haber pedido una sincera disculpa por los errores cometidos, no haber viajado más, aprendido más, y esencialmente arrepentirse de todo eso que no se hizo.

Así que el mensaje se redondea en no esperar a que ya no sea tiempo, a que ya no haya oportunidad, y a no perder de vista que cualquier momento puede ser el último momento.

Aunque en las leyes del mentalismo también podemos solicitar conscientemente el tiempo necesario para que nos permitan realizar el verdadero propósito del alma y cumplirlo sin necesidad de tanto sufrimiento o de situaciones en desgracia, una vida más plena se logra cuando la vivimos con mucha más conciencia de que estamos vivos, de que el viaje es sólo por un tiempo, y la diseñamos para tener la menor cantidad de arrepentimientos que sea posible.

Por eso ¡exprésese tal cual es!, aprenda a ser prudente, a modularse para no hacer daño, pero nunca deje de mostrarse genuinamente; actúe hoy y no postergue las cosas, sean pequeñas o grandes; trabaje, pero siempre procure hacerse tiempo para cosas placenteras, pero principalmente para compartir con los que más ama, y por favor: ¡no desperdicie ese precioso espacio en el celular!

Haga una agenda de cosas por hacer que no sean obligaciones sino lo que usted realmente desea, e invierta al menos un 10% de su día a proyectarlo, hacer una ruta y ponerle una fecha límite para verlo realizado.

Si tiene una carga por algo que hizo que cree que tiene remedio, tome las acciones necesarias para corregirlo, y si no tiene remedio, aprenda a perdonarse y a comprender las consecuencias sus actos para no volverlo a hacer; busque a las personas con las que vale la pena estar, aquellas que le aceptan como es y que le alientan a ser una mejor versión de usted

Ponga su intención en no tener adeudos de cualquier tipo; aprenda a reconciliarse con quienes le importan y a que la distancia no quede en usted; por favor procure sacar el drama de sus asuntos prácticos y si se puede, de su vida por entero; realice lo que nunca ha hecho que sepa que mejorará algo en su interior

Atrévase, aventúrese, apúntese en esa excursión, en esa visita al museo, vaya a donde el conocimiento es gratis, y si puede, invierta tiempo, dinero y esfuerzo en saber más; compre cosas que tengan un significado verdadero; procure no quedarse con las ganas, y sobre todo, aplíquese para que cuando le toque su hora, se sienta una persona más dichosa, más sabia, más plena, más realizada, más auténtica, más feliz y más en paz.

