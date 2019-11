Ricky Martin se enciende de nuevo

Después de una larga espera, finalmente llegó la noche más importante que tiene la música, y junto con ella, cientos de personalidades que han forjado su trayectoria como los mayores representantes de este arte en terreno latino.

Esta velada, lleva dos décadas enteras haciendo magia y otorgándole a esas estrellas una razón más para seguir brillando en el firmamento musical, convirtiéndose en una gran noche en la que los sentimientos a flor de piel, permite atesorar la pasión de cada artista que se da cita en Las Vegas, Nevada.

La noche de los Latin Grammys, es también un sitio en el que las sorpresas no se hacen esperar, pues a través de su propio brillo, cada una de las figuras que desfilan por el MGM decide tomar al toro por los cuernos, y hacer revelaciones que los harán sentir el cálido recibimiento de su público que expectante aguarda por las buenas nuevas de su ídolo.

Ricky Martin es uno de esos ídolos que el mundo entero admira, y que sin lugar a dudas ha proyectado en su pasión un estilo de vida puro que no sólo lo hace feliz, sino que lo corona como uno de los latinos más influyentes de la escena.

Ahora bien, la música latina ha sabido como transformar los horizontes y ha sido capaz de crear una nueva cultura que continúa rompiendo estándares, innovando y colándose en cada rincón del mundo.

Y es por ello, que el boricua lanzó “Cántalo”, su nuevo tema junto a Bad Bunny y Residente, con un solo objetivo: CONTAGIAR A LA GENTE DE BUENA ENERGÍA. Y no es para menos, pues a pesar de que no es la primera vez que Ricky Martin pisa el escenario de los Latin Grammys, la euforia que el público siente por él, jamás podrá ser saciada.

En palabras del artista, el reto más grande que ha enfrentado es el de crecer como persona, y el hacerle ver a la gente que todo artista no sólo está forjado para cantar o tocar un instrumento, sino que hay ocasiones que las emociones son más fuertes que nada, y lo importante de ello, es que ese público con sed de éxitos, comprenda la profundidad del típico ser humano que artistas como Ricky Martin llevan dentro.

Y son esos mismos sentimientos aflorados los que le permiten al boricua ser una mezcla de géneros latinos, pues su nuevo lanzamiento es la prueba clara de que el artista tiene material para seguir vigente en la escena por muchos años más.

Y hablando del Grammy y su polémica comento, “Como artista puedes expresarte con el mundo, y está bien, pero yo siempre he pensado que la academia actúa de una forma perfecta con su ojo musical. Yo sólo les digo a estos artistas que no están de acuerdo con las categorías de la gala, que lo tomen como motivación, que simplemente continúen superándose a sí mismos para ser mejores y continúen en la lucha de su expresión… a pesar del tiempo que llevo dentro de la música, me he dado cuenta de que lo más importante es siempre la humildad, y la música misma, es la mejor forma de expresarlo este año y los que están por venir.”

Un emotivo discurso del cantante que demuestra que su larga y destacada trayectoria no han apagado su bondad y su enorme corazón, y que además de seguir retándose constantemente como persona, seguirá en la búsqueda de su estabilidad emocional y musical.

Seguirá cantando, actuando y enfrentándose diariamente a diferentes desafíos que atraigan cosas positivas a su vida, puesto que otra gran enseñanza que ha adquirido con el paso de los años, es que, el huir de la zona de confort es lo mejor que cualquier artista con deseo de permanecer viviendo de lo que ama, puede hacer.

El boricua, está a nada de recorrer el globo terráqueo con su talento, pero para ello, todos aquellos que tengamos el placer conocer a Ricky Martin, aseguramos sin temor a cometer errores, que mucha más sorpresas están por llegar.

