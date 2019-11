Usted no se puede morir sin ver 'The book of mormon' risoterapia garantizada

Hacer reír al público es difícil, y lograrlo casi sin parar durante dos horas y media, sólo se puede lograr con una obra maestra de la comedia como The book of mormon. Con un texto basado en ideologías religiosas, pero sin faltar el respeto a quien practica una religión como la de los mormones, la obra cuenta la historia de dos jóvenes que con la Biblia en la mano viajan a Uganda a predicar la palabra de Dios y logran bautizar a toda una comunidad. La historia me recuerda un poco al humor del mexicano, que se burla hasta de la muerte, pues en medio de temas dolorosos como la hambruna y el sida, logra sacar carcajadas y el estrés del público, en este caso de los dos mil 700 asistentes que llenaron el Showcenter en Main Entrance, en el municipio de San Pedro, Nuevo León, en donde las melodías y coreografías que antes sólo se podían ver en Broadway, Nueva York, se están presentando con gran éxito.

Y es que Eudelio Garza Mercado, socio del Showcenter y director de Grupo Inmobiliario Monterrey, logró traer el mejor teatro musical a esta ciudad gracias al contrato firmado con Broadway Across America, que supervisa la adecuación del lugar, en donde se puede ver y escuchar de forma clara y desde cualquier butaca. Y para quienes no hablan o no entienden con fluidez los parlamentos en el idioma en que lo actúan, el inglés, hay dos pantallas en las que proyectan los subtítulos con desfase de tiempo para que no te pierdas las actuaciones en el escenario, que también son de carcajada.

La experiencia que me tocó vivir como invitado de la amiga diputada Claudia Tapia, al Showcenter Complex, al estar en zona VIP con finas viandas y excelsos vinos, también me dio oportunidad de ver la razón del éxito del lugar, y es que Eudelio Garza también hace la labor de anfitrión; y bien se dice que al ojo del amo engorda el caballo. The book of mormon es ya el cuarto musical de Broadway que pisa esta ciudad, que es una verdadera sesión de risoterapia, y se anuncia Blue man group para cerrar el año, el 5 de diciembre; y arrancan el 2020 con Jersey boys en febrero y en abril llega Rent.

Se le apareció el diablo a Goyo Martínez

A punto del desmayo se encontró Gregorio Goyo Martínez el pasado viernes en el aeropuerto de Monterrey sin que su esposa y amigos se dieran cuenta, y la razón fue Lila Cortés, su ex compañera de noticiero en Televisa y con quien protagonizó tremendo chisme de haber sostenido un romance extramarital, allá por el año 2005. Me cuentan que viajaron en la misma aeronave con destino a Las Vegas para asistir a la pelea del Canelo y me aseguran que ambos cruzaron miradas sin saludarse, pues para qué soplarle al fuego en presencia de la esposa de Goyo y del ahora marido de Lila, quien la llevaba en silla de ruedas, pues ya es sabido que Lila padece enfermedad en una pierna que le impide caminar correctamente. Así que imaginen el pinki susto que se llevó el periodista al encontrarse con la mujer que, según dicen los rumores, casi le cuesta el matrimonio.

Buscan a Los Tigres del Norte como embajadores del Día Internacional del Autismo

Senadores de Estados Unidos de América y Juan Hernández, presidente del Premio Latin Community Awards Entra a mi Mundo, están en pláticas con Jorge Hernández, el Tigre Mayor, a través de su representante, Olegario, para que acepten ser embajadores del Día Internacional del Autismo, el próximo 2 de abril de 2020 en la ciudad de Washington, DC, con el propósito de crear conciencia entre la comunidad latina del buen trato e inclusión que merecen las personas que viven con ese trastorno del espectro autista. El evento tendrá lugar en el Center Performing Arts, en donde pretenden vestir de azul a Los Tigres, color representativo del autismo. La agrupación musical es tomada en cuenta por el impacto que tienen en la comunidad latina en el vecino país.

Camila Fernández, envuelta en fake news

La hija cantante de El Potrillo está muy triste y sacada de onda por la mentira que se difundió que supuestamente había maltratado a un repartidor de comida en la CDMX, hace un par de semanas, siendo que el día que aseguran que ocurrió el desplante de ella para con un joven, ella se encontraba en Los Angeles celebrando el cumpleaños de su hermano Alex. La misma Camila pide que no hagan caso de esas noticias sin fundamento y que confíen en la buena educación que su madre, padre y abuelos le han dado; y aprovechando el apoyo nos cuentan que en febrero presentará el disco que está por terminar con el sello Universal. Ella aun estudia en Boston, pero alista todo para promocionar en todo el país lo que será su segundo material discográfico, que sin duda tendrá el sello de calidad de la familia.

Mientras eso pasa, nosotros seguiremos armándola…

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro