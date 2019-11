Estrella de los pies a la cabeza

La influencia de la música en los jóvenes significa el futuro de la música misma, hoy que se pasan horas metidos en la pantalla de un celular, tableta o computadora es muy necesario encontrar canciones que los emocionen, que los saquen del entorno en el que viven y que los hagan soñar que los ponga a flor de piel en cuanto a recuperara ilusiones y buscar cumplir sueños, antes tanto que pueden ver o consumir el encontrar ejemplos, figuras o nuevos ídolos es clave, clave para fortalecer su manera de ser y con el paso del tiempo encontrar su identidad.

Es por ello, que las letras de las canciones son una representación de sus propias vivencias o de las que añorarían tener, pues además la música, también cumple con un modelo bastante saludable de idealización.

Y, ¿qué pasa cuando son esos jóvenes quienes despiertan con el deseo de cambiar al mundo con sus canciones?… y mejor cuando no son solo sus canciones si no su actitud, cuando demuestras que hoy se puede ser una gran estrella y una mejor persona, que por muy grande que seas no pierdes los pies del piso sin pensar siquiera en los pocos años que pueda tu experiencia haberte dado.

Por ello, cientos de jóvenes están probando suerte en esta complicada industria, y muchos jamás imaginaron que aquel pequeño golpe sería el comienzo de la travesía más grande e importante de sus vidas, vidas que artísticamente apenas inicia pero que les pinta un universo de éxito si no pierden se esencia.

Tal es el caso de Billie Eilish, que un buen día decidió adentrarse un poco en el inmenso mundo que la música conlleva, sin saber que esa primera nota que su boca emitió sería una explosión que cobraría factura en el planeta entero.

Con tan sólo 17 años, esta joven promesa de la música, no se detuvo ni siquiera un segundo a imaginar que sería tan abrupta la forma en que alcanzaría su éxito.

“En primer lugar ni siquiera pensé en lo rápido, en realidad yo pensé que esto jamás sucedería. No pensé que a los 17 me pasaría esto, en verdad yo me imaginaba trabajando en un ‘Jamba Juice’ como cualquier adolescente, ahí quería trabajar, de hecho, yo ya me veía trabajando en un lugar así. Jamás esperé que esta fuera mi vida, para nada”.

Y hoy la vida le cambió, hoy es la chica del momento, es el molde que millones de chicas alrededor del mundo quisieran tener, hoy es ejemplo por seguir.

“Mi vida no sólo cambio, sino que ya es completamente distinta. Cada pequeña cosa es diferente en mi vida, no se como se imagina la gente, que todo es normal con la diferencia de que ahora eres famoso, pero no, no es nada parecido. ¡La fama es de locos!… antes solía odiar la fama, pero ahora me encanta. Hace un año no quería saber nada de eso, pero ahora estoy en un buen lugar y la disfruto, creo que es muy cool y tiene sus cosas buenas, creo que incluso con lo malo y patético que conlleva, pues es lo que es, y hay que aprender a disfrutar lo bueno de tener eso”.

Mas, es bien sabido que esta carrera no se trata de fama ni de velocidad, sino de talento y de perseverancia y Billie Elish perece esa clase de artista que engloba de manera ecléctica los cuatro aspectos con un equilibrio tan natural que conquistó de inmediato al mundo entero.

La cantante no sólo disfruta de la enorme satisfacción de haber pisado tierra azteca por vez primera, y hacer un show digno de recordar con uno de los públicos más ruidosos y cariñosos del planeta, sino que también, hoy tiene el honor de ser una de las pocas artistas que ha conseguido más nominaciones en la historia del Grammy, premios que tiene la característica de ser uno los de mayores honores de los artistas en la industria musical.

Con ello, Billie EIlish demuestra que todo en la vida tiene un porqué, y que conectó con la música con un solo objetivo: Ser una gran estrella, una estrella que recorra el planeta y nos contagie a todos con su actitud.

