Vicente Fernández jr, es la Oveja Negra

Betty la fea podría visitar México mientras Lucero visitará y cantará en el Carnaval de Mazatlán días después que Pepe Aguilar haya sido en cantar en la arena más importante y nueva de Dallas, Texas y también les contaré que el dueño de TVAZTECA dejó con la boca abierta a Bono de U2 y para terminar les diré porqué Vicente Fernandez Jr es La Oveja Negra.

BETTY LA FEA EN TEATRO, BUSCA HACER GIRA POR MÉXICO

La historia de Yo soy Betty la fea, con el elenco original de la telenovela colombiana que causara furor en 1999 con sus personajes de Betty (Ana María Orozco), Don Armando (Jorge Enrique Abello), Doña Marcela (Natalia Ramírez), Patricia Fernández (Lorna Paz), Nicolás (Mario Duarte), Hugo Lombardi (Julián Arango) y El Cuartel de las Feas, actualmente se presentan en teatro, en Colombia y por algunos países de América del sur con bastante éxito; y ahora y el director de escena de la obra, Mario Rivero, está buscando a productores mexicanos que se interesen en comprar la gira por nuestro país, en donde también fue un éxito rotundo la novela escrita por el recién fallecido escritor Fernando Gaitán.

PEPE AGUILAR, PRIMER LATINO EN CANTAR EN LA DICKIES ARENA DE FORT WORTH

El cantante nacido en San Antonio, Texas, junto con sus hijos Leonardo y Ángela y su espectáculo Jaripeo sin Fronteras se presentarán el 14 de diciembre ante 9 mil 300 personas que caben en la recientemente inaugurada Arena, en la que se invirtieron 540 millones de dólares para convertirla en el recinto de su clase con la mejor tecnología para eventos tanto deportivos como musicales y es todo un reto para cualquier artista. Más aún para un espectáculo ecuestre como el que la familia Aguilar presenta por México y Estados Unidos, fiel a la tradición de la que su padre fue pionero, pues recordemos que don Antonio Aguilar logró el récord como el único mexicano que ha llenado seis noches consecutivas el Madison Square Garden de Nueva York.

LUCERO CANTARÁ CON RECODITOS EN EL CARNAVAL DE MAZATLÁN

Lucero está feliz de con la invitación de la Banda Recoditos para la fiesta de aniversario número 30 de la agrupación durante el Festival Internacional de Mazatlán, en donde el público podrá contarle las pecas de la espalda a la ya muy escotada Lucero, pues el 23 de febrero interpretará varios temas de sus amigos músicos y aprovechará para promover temas de su tercer disco con banda titulado Solo me faltas tú, en donde incluye duetos con Recoditos, Gerardo Ortiz y Los Sebastianes, lo que ayudará a que la exesposa de Mijares busque quedarse con el lugar que dejó vacío La Diva de la Banda, Jenni Rivera. Escuchen el disco y notarán que, la verdad, tiene todo para quedarse con esa corona y en poco tiempo puede también convertirse en la mujer más taquillera de los palenques en nuestro país.

BONO DE U2 ADMIRA EL BUEN GUSTO DE RICARDO SALINAS PLIEGO

Recientemente el líder del grupo irlandés U2 fue invitado a cenar en casa de Ricardo Salinas Pliego, después de haber visitado el museo Soumaya; y aun cuando Carlos Slim posee una gran colección de arte en ese museo, el dueño de TV Azteca sorprende más al cantante con la cantidad de obras de arte que tiene en su residencia, lo que encantó a Bono, pues no dejaba de hablar del tema con Reed Hastings, uno de los socios de Netflix quien por cierto comentó que Ricardo Salinas Pliego le recomendó ya no programará en Netflix series que manejen el tema del narcotráfico porque ese tipo de contenido perjudica a la juventud del mundo.

INGRID LEIJA RENUNCIÓ A TELEVISA

La conductora de Ellas con las novelas dijo adiós a la televisora y en radio pasillo se rumorea que cambiará de camiseta pues Multimedios aprovechó su incapacidad por maternidad para endulzarle el ojo y ofrecerle un programa para ella solita, aunque también se dice que ha decidido dejar de trabajar para dedicarse a su hijo recién nacido pues Augusto, el papá de su bendición, le pidió no volver a la TV, pues en su pensamiento está que es mejor para el niño estar el mayor tiempo posible con la mamá, o sea que, en otras palabras, puede ser que la sacaron de chambear.

VICENTE FERNÁNDEZ JR, LA OVEJA NEGRA

Mañana martes, a las 20:00 horas de la CDMX, el segundo de los tres potrillos, presenta nuevo disco que se titula La Oveja Negra y hay que recordar que el mismísimo Chente asegura que Vicente Jr es el que mejor canta de sus hijos; y aunque Vicentillo invitó a sus hermanos y a sus padres, no sabe si asistirán al evento diseñado pero me dice: ¨Me encantaría que llegará Alejandro, mi papá y toda la familia, sería una gran sorpresa que me haría muy feliz pero las agendas de todos son complicadas y mi papá ya viaja muy poco¨. El evento esta organizado por su casa disquera CHR Records propiedad de su productor, representante, compositor, jefe de prensa, publicista y arreglista, Chucho Rincón, quien diseñó el evento de mañana para prensa, productores y empresarios a quienes anunciarán un show que se ajusta a la medida de cada empresario o interesado en contratar a Chentillo pues si lo invitan a cantar en Maztlán, cantará con banda local y así mismo lo hará en el Bajío con mariachi local para bajar los costos y generar más fuentes de trabajo para los músicos mexicanos de cada localidad.… Hasta la próxima.

