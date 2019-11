¿El PEF es adecuado para atender las necesidades más urgentes para el país?

La respuesta a la pregunta es un monosílabo. NO es la respuesta… y en mayúscula. Éste año que viene es difícil. La ciudadanía tiene derecho a saber que estamos en un año “color de hormiga”. Porque aunque el dinero en efectivo fluya en las comunidades porque hay apoyos en efectivo, lo cierto es que eso apenas le hace “cosquillas” a la economía de México que, además, está inserto en un contexto global.

Ahora sí que para una “enfermedad” tan grave como el “no crecimiento” no hay presupuesto que alcance. Nos vamos a quedar cortos por la falta de prioridad en lo que no sólo sostiene el país, sino de eso depende el futuro. Es terrible pensar que los hospitales se quedan sin lo básico, por ejemplo. No lo digo sin motivo de causa. Me acaba de pasar que tuve que “meter el hombro” para una operación porque no hay para comprar material.

El México en el que estamos parados no hay. Es una respuesta que se repite con constancia. El presupuesto es un “chiste bien contado” de la burocracia que vaya usted a saber a quiénes beneficia. Porque nosotros, los que vivimos en el norte del país, en lugar de encontrar consuelo, vemos que no hay pesos ni para los que los mandamos a la federación.

Espero que haya reconsideraciones. Que algún día el presupuesto haga prioridades que son absolutamente necesarias, pero por lo visto eso sólo es una carta a Santa Claus que difícilmente se podrá cumplir. Por hoy, queda corto, no atiende, nos manda a un estado de indefensión en rubros tan importantes como la salud, la educación y la cultura.

