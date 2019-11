Para poder gastar, primero hay que asegurar que se tiene el recurso

Antes de hablar de si el presupuesto para gasto en el 2020 cubre las necesidades para el país, se debe garantizar que el ingreso o el recurso esperado sí se reciba. Para 2019 se planteó un ingreso por 5.838 billones de pesos, calculado con un crecimiento de la economía de 2.5% y hoy día estamos creciendo 0%, por lo que los ingresos que creíamos que íbamos a tener, no se cumplirán. Para 2020, el ingreso planteado es de 6.107 billones de pesos, 279 mil millones de pesos más que en 2019, esperándose un crecimiento de 2.5%, que se ve muy difícil de alcanzar. ¿Cómo vamos a pasar de crecer cero a dos si no hay grandes cambios de rumbo económico?

Estamos repartiendo lo que no vamos a tener. La economía mexicana, está oficialmente en recesión (dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, según el INEGI). Y el crecimiento económico de 2019 es cero. Por ende, en vez de repartir recursos que no tenemos y muy probablemente no tendremos, deberíamos de estar haciendo un gran acuerdo nacional de qué hacer para crecer.

En materia de presupuesto por ejemplo, en seguridad, no hay recursos para policías municipales y estatales. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le redujeron 17,857 millones de pesos, una caída del 30% respecto a este año.

Para el desarrollo de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el programa se redujo en 2,656 millones de pesos, lo que representa una caída de 57% respecto a 2019. A pesar de que el turismo es uno de los motores económicos de México, para 2020 su presupuesto se reduce en 3,751 millones de pesos, una caída del 45% respecto de 2019; y los importantes pueblos mágicos dejarán de recibir recursos.

Y algo muy preocupante para nuestras instituciones, nuestra democracia, y nuestros pesos y contrapesos fue la reducción de 1,071 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral.

Para poder cumplir con la expectativa de crecimiento de 2019 de este gobierno (2.5%), el último trimestre del año tendríamos que crecer 10% lo cual es absolutamente improbable. O se corrige el rumbo económico o como siempre, van a sufrir los que menos tienen.

