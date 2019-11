PolíticaConfidencial Arturo Herrera se muestra feliz pese a indicadores

• Arturo Herrera es feliz, feliz, feliz. El secretario de Hacienda se tomó unas fotos admirando murales en el mercado cercano a Palacio Nacional. No se le veía preocupado pese a los números que la economía está mostrando en torno al crecimiento. Nuevos datos del Inegi revelaron este miércoles que la Balanza Comercial (que no es otra cosa que exportaciones menos importaciones) mantiene un superávit a octubre de 2019 de mil 962 millones de dólares, lo cual no parece tan malo, pero lo que sí es malo es que las exportaciones petroleras y las importaciones de bienes de capital siguen a pique.

• Jaime Rochín dejó el barco de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en junio. Y es la hora en que el Senado aún no designa a su sucesor. Están en eso, en medio de acusaciones de organizaciones civiles de que hay chanchullo. Lo cierto es que la CEAV es otro de los instrumentos por los que hay poco interés de la 4T, pues si Enrique Peña Nieto dejó de convocar a reuniones de sus consejeros en su último año, el presidente López Obrador tampoco lo ha hecho.

• Evo Morales salió del Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México. El pasado 13 de noviembre se reveló que ahí estaba el boliviano. También se adelantó que integrantes del extinto Estado Mayor Presidencial lo cuidaban. Y se armó la rebambaramba. Ahora revela que ya salió de esa fortaleza… mientras Bolivia pidió a México que entregue a cinco funcionarios de Evo que están en la embajada en La Paz, con la idea de ser llevados ante la justicia. ¿Evo seguirá en México o podría cambiar no sólo de casa, sino de país?

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro