La Guzmán no aprende la lección

Después de haber estado en riesgo de muerte por los polímeros que le pusieron en los glúteos en la “clínica” de Valentina de Albornoz, Alejandra Guzmán sigue visitando a cirujanos plásticos de dudosa reputación para hacerse “arreglos” que francamente no necesita y ahora luce avejentada y bastante mal. Le cambiaron la cara y ha sido la comidilla en las redes sociales, junto a Lis Vega, que también perdió su belleza natural por su adicción a las cirugías y al botox. Definitivamente 2019 ha sido un mal año para la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán: primero por el pleito con su hija Frida Sofía, donde se dijeron de todo, arrastrando el apellido, y ahora esto. Lo único que mantendrá a flote a la cantante es su talento, porque de ese tiene de sobra.

PAOLA DURANTE, UN CASO DE RESILIENCIA

La capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas se llama resiliencia, y un ejemplo de ello lo tenemos en Paola Durante, quien después de 20 años de haber estado en prisión a raíz del asesinato de Paco Stanley, tuvo que ver a su mamá consumirse por el cáncer, agravado sin duda por el tormentoso proceso judicial del cual finalmente salió libre, pero marcada para siempre. Fueron muchos años los que Paola se tomó para reflexionar y poder contar todo el infierno que pasó en prisión y finalmente lo plasmó todo en un libro que nos permitirá ver que la vida, como su título indica, No es color de rosa.

LA SERIE DE HERNÁN CORTÉS DIVIDE OPINIONES

Más intensos que la serie misma se han vuelto los debates sobre la serie Hernán, de Amazon Prime Video. La expectativa sobre esta producción, por la publicidad que se le hizo previo al estreno, convocó a millones de televidentes de esa plataforma. Por supuesto que el objetivo de la serie no es didáctico, sino de entretenimiento, pero cuando se trata de la vida de personajes históricos, hay que documentarse bien y hacer un guion convincente, apegado a las crónicas de la época. Aún falta mucho por ver, pero hay quienes ya descalificaron la producción por sus sentimientos de antipatía por el conquistador español y todo lo que implicó su gesta en América. Hay que terminar de ver la serie y luego establezcamos juicios de este proyecto que se transmite por TV abierta en TV Azteca y del que se empezará a rodar la segunda temporada en 2020.

CHRISTIAN NODAL IMPONE MODA

Hay gente que nace con un don que permite que todo le salga bien. Hace unos días vi en Facebook un video donde Christian Nodal canta el tema “Se me olvidó”, y en pocas horas ya tenía miles de reproducciones. La canción está pegajosa y, por su letra, seguro se volverá tema obligado entre los chavos cuando se pongan a pistear, por su contenido festivo y revanchista, que para algunos parecerá misógino. Pero así es esto: el artista propone y el público dispone. Lo que no queda en duda es el arrastre de Nodal.

AUTOGOL, EL ROAST YOURSELF CHALLENGE DE PONCHO DE NIGRIS

Échele un ojo en YouTube al Roast Yourself Challenge de Poncho De Nigris. La esencia del reto es la autocrítica, y entre más despiadada, mejor. Se trata de rostizarse en público. No importa si usted es de los que opinan que Poncho De Nigris es un tipo sin talento, antipático, vividor, oportunista, etcétera. Él asume todo eso y más: acepta que está por debajo de las expectativas de su propia familia porque no fue futbolista brillante como su hermano Aldo; admite que tiene la simpatía de una quesadilla, que es bastante payaso y hasta naco, pero al final de cuentas, afortunado y feliz, porque con todo y su “cara de caballo”, es un modelo y la gente lo sigue en Instagram por millones. El video, cantado y actuado por De Nigris junto a su familia, está muy bien producido, es ágil y bastante entretenido, trabajo a cargo de el productor Mauricio Alatorre. Fue una buena decisión de Poncho atreverse a marcar un Autogol que le ganará adeptos en las redes sociales por ser capaz de enjuiciarse a sí mismo y por no hacer oídos sordos a todo lo malo que se pueda decir de él.

