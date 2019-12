La música siempre será el motor de nuestras vidas: Melendi, Beto Cuevas y Gino Vannelli

Ya empiezan las festividades de fin de año, reuniones con los amigos, cenas, preposadas, etc. así que yo ya comencé a despedir este 2019. En esta ocasión les hablaré de lo que no puede faltar en dichas celebraciones, muchos pensarán comida, alcohol, claro que esas dos son fundamentales para que una fiesta o convivencia sea buena, pero para que sea un éxito e inolvidable será gracias a la música. Y de ella hablaré en sus diferentes géneros y de tres artistas.

El viernes fui a ver a una de las leyendas vivientes de la música, a Gino Vannelli al auditorio BlackBerry. La verdad, todos los que estábamos ahí éramos contemporáneos, de 40 años para arriba. Ese día fue medio caótica la ciudad, por eso se retrasó el concierto 20 minutos para que todos pudieran llegar a la cita.

Cuando anunciaron que empezaba, la gente gritó con una euforia que cimbró el lugar. Cantó todos sus éxitos y el clásico del Sr. Vannelli que me gusta en especial es “Black Cars”. La verdad fue una noche de nostalgia, recordar esas mocedades acompañadas de la música de este extraordinario músico canadiense que no pasan los años por él.

Después de un fin de semana intenso, llegó el momento de regresar a la vida cotidiana y seguir con las labores periodísticas. Y le tocó el turno a Beto Cuevas que estrenó su nuevo disco “Colateral”. Éste contiene música nueva y parte de sus éxitos como “Fuera de mí”, “Tanta ciudad”, “Aquí”, entre otras más. Pero lo que me gustó es que sumó a este material a amigos y colegas para que conformar un discazo.

Imagínense que colaboró Leonardo De Lozanne, María José, Ana Torroja, Ely Guerra y Monsieur Periné. De sólo escuchar esos nombres, me parece un gran acierto. Otras de las cosas que me llamarón la atención de este material es que la portada es algo peculiar, son personajes que están en un cine. Y cuando me voy enterando que el mismo Beto lo dibujó.

Cuando le pregunte sobre la portada, me dijo que otras de sus pasiones es pintar y dibujar. Quisiera hacer una exposición de sus obras para que conozcamos esta faceta de él. Lo que quiso es hacer algo diferente, no tener la portada con las mismas fotos y que por ende fuera un disco más. Como los que hay hoy día en el mercado. Le deseo todo el éxito a este extraordinario cantante y ojalá pueda volver a verlo en Jesucristo Super Estrella.

Y el que llegó ese mismo día desde la Madre Patria con su disco bajo el brazo fue Melendi. Este material es muy especial para él porque imagínense se titula “10:20:40”. Entonces le pregunté por el significado de éste y me sorprendió la respuesta, porque 10, son los discos que lleva en su haber, 20 son los años que lleva de carrera y 40 es la edad que tiene.

Y le contesté no es posible, te ves más joven, fácil yo te calculaba entre 30, o 34 a lo mucho. Mi respuesta le encantó que me abrazó y me dijo que siempre querrá que sea yo el primero que lo entreviste a partir de hoy. El primer sencillo que se desprende es “Ciego” en el que hace duo con Cali y El Dandee. Sus composiciones son tan melodiosas, las letras pueden ser muy mordaces como románticas, ese es su sello.

Es uno de los cantantes españoles que me encanta platicar con él porque es muy franco y sencillo. ¡Tiene una sangre tan ligera que a todo mundo le cae bien! Y para todas y todos sus en febrero lo podremos ver en vivo a todo color, así que estén pendientes de sus redes, porque ahí darán a conocer las fechas de estas presentaciones.

