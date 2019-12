Una nueva designación llega al Senado de la República con la terna para la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y no es para menos, pues es una elección que destaca por proponer a tres mujeres para un cargo de gran importancia como es el de ministra de la Suprema Corte.

Además, con esta terna se abre la puerta para surcar una independencia real entre los poderes de la unión, una que le permita al Poder Judicial actuar con imparcialidad en defensa de la justicia, por encima de los intereses políticos y lejos de las líneas dictadas desde la silla presidencial. De ahí deriva la importancia de las tres candidatas que comparecieron ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y en el pleno del Senado.

Pues las tres juristas seleccionadas cuentan con perfiles diversos y profesionales que de una u otra forma han dado resultados aceptables. Además, en la comparecencia del 4 de diciembre, las postulantes a ministra de la SCJN respondieron a los cuestionamientos de los legisladores a detalle con análisis que subrayaban sobretodo la independencia del máximo recinto de justicia de la nación.

Y deben ser tomadas con seriedad, pues en el caso de Diana Álvarez Maury se denota una trayectoria profesional en la academia, misma que ha sabido alternar con su vida pública, pues se ha desempeñado como asesora del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE. Mientras que actualmente, destaca por su trabajo como subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

En la comparecencia destacó que “…México requiere justicia abierta, la escucha directa, el contacto con las personas y no sólo con papeles y litigantes. Las resoluciones de conflicto deben dar más soluciones que problemas. No basta con respetar el debido proceso, debemos de respetar a las personas, su tiempo, su dolor, su pena, su anhelo de justicia, su membresía como parte del pueblo soberano”.

Por su parte, la reconocida académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni, mantiene un perfil que le ha permitido desarrollarse como presidenta de la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde 2018, donde su participación ha sido contundente.

Asimismo, es una respetada editorialista en el periódico Reforma y colabora para noticieros de Radio Fórmula. En su comparecencia resaltó que las decisiones trascendentes requieren imparcialidad. “…Cuento con una probada independencia de criterio, integridad personal y profesional. Nunca me ha movido el poder, ni el dinero, soy una mujer de causas”.

Para completar la terna, se presentó a Ana Margarita Ríos-Farjat, quien destaca por sus resultados en su actual cargo de jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde ha sabido innovar en los sistemas con total legalidad. Pero lo más importante, son sus ideas acerca del derecho jurídico y de la importancia de las instituciones públicas, ya que estima velar por ellas con cohesión del orden jurídico mexicano.

Sobre su autonomía expresó que su independencia está sobre todas las cosas y que la mantiene a prueba constantemente, pues las presiones en los cargos que ha desempeñado han forjado su profesionalismo. “Donde me desempeño es un lugar en el que se reciben presiones constantes, cada día. De adentro, de afuera, oscuras, claras, de arriba, abajo, de todos lados. No se ven. Toda mi vida he sido independiente, una mujer autónoma”.

Lo que debe pesar sobre la elección de la próxima ministra de la SCJN debe ser la independencia y la preservación de las instituciones, pues de ello pende la aplicación de la Justicia en México. Por ello, los perfiles propuestos por el Senado para ocupar este cargo son importantes, ya que, además de ser mujeres, impulsan una visión clara para el Poder Judicial.

A la entrega de esta columna, la asignación de la ministra de la SCJN aún se mantenía en el aire.

