El andar de la leyenda

Sea cual sea la década en la que hayas crecido, sea cual sea el ritmo que te hubiera movido lo que es un hecho es que los seres humanos hemos usado a la música como refugio de nuestras emociones y a lo largo de nuestra vida todos hemos permitido que estas alcancen un nivel de expresión impensable dependiendo de cada canción y de como está no haya tocado en alguno de los días importante de la historia que llevemos recorrida.

Al hablar de la música y sus canciones como liberador emocional, empiezan a llegar a nuestra mente grandes representantes de este arte, que han marcado no sólo a un género o a un país, sino que consiguieron que todo lo que conlleva la música adquiera más valor y son estandartes de generaciones.

Raphael no es sólo un artista digno de admirar, él mismo se define como un “trabajador de la música” y ha demostrarlo con una carrera que lleva más de 60 años y una sonrisa que a pesar de todo el trabajo que una trayectoria en esta industria implica, no cesa ni con su público ni con nadie.

“Es muy bonito el cariño, sobre todo por eso de que el tiempo pasa y nosotros seguimos igual y con esto me refiero al público y yo; es muy bonito también ver desde el escenario cómo la gente se va renovando y que cada vez son más jóvenes o sea porque a mi en este momento me están viendo 5 generaciones, hay 5 generaciones juntas y eso es maravilloso, y es muy difícil que 5 generaciones estén de acuerdo y es algo es maravilloso que estén de acuerdo conmigo?”.

Son palabras del cantante, en las que se perciben tintes de alegría y agradecimiento en su voz, y es una realidad que, gracias al auge de la digitalización las generaciones más jóvenes han podido tener acercamiento a la música de sus padres, y con esto vivir de cerca la carrera de grandes referentes de este arte, como Raphael lo ha sido.

“Me quieren de verdad desde hace mucho tiempo, o sea yo pertenezco a la familia de cada uno. Y es que, por eso está el misterio de haber pasado de una generación a otra, pero el misterio se resuelve con los padres haciendo que sus hijos me quieran también, no es que los hayan forzado, pero es que estos niños al nacer y crecer se han encontrado en su casa con 40 discos de un señor que se llama “Raphael” y han dicho: ¿y este quién es?, y el papá ha prometido llevarlos a verme, han ido, los han llevado y se han quedado”.

Raphael siempre se encuentra en una constante búsqueda de reinventarse y mejorar cada día, incluso, sabe que cada propuesta de cambio, es una puerta abriéndose en su trayectoria.

“Los artistas de hoy en día deben luchar por lo que quieren ser, no por lo que les impongan las casas discográficas, yo nunca me he dejado de nadie y entonces el único consejo que yo les puedo dar a ellos, es que no se dejen, que sean ellos”.

Así es como Raphael demuestra que no sólo es un ícono para la música en todo sentido, sino que ha sabido convertirse en una inspiración para cualquier persona que tenga un sueño, es la prueba viviente de que hay que soñar en grande y trabajar con sangre, sudor y lágrimas por lo que sueñas, pues sólo así la realidad será equivalente al tamaño de tu esfuerzo. Sin contar que, a lo largo de 60 años, nos ha enseñado que, tanto en la música, como en la vida, hay que entregar el alma.

