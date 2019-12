PolíticaConfidencial ¿Mejores resultados en seguridad al exhibir a gobernadores faltistas?

• Andrés Manuel López Obrador pateó el avispero. Como se lo anticipamos aquí la semana pasada, este martes AMLO sacó la lista de los gobernadores que no asisten a las reuniones estatales de seguridad, aunque no exista un dato que confirme que si van entonces habrá paz. El mismo presidente encabeza todos los días esas reuniones en Palacio Nacional… y éste será el año más violento de la historia por el número de asesinatos. Pues ante la estrategia de la 4T de cargar contra los gobernadores, nos cuentan que este miércoles las cosas se pueden poner color de hormiga en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública… a ver si no salió peor el remedio que la enfermedad.

• Rosario Piedra nombró cargos en la CNDH… ¿violando la ley? Resulta que dio a conocer a diversos cargos, como la primera visitaduría que recayó en Carlos Fazio. Pero en el currículum difundido por la propia CNDH no menciona si Fazio es abogado con tres años de ejercicio, como marca el artículo 23 de la Ley de la CNDH. Incluso en un primer comunicado afirmó que eran titulares… pero después de que se les pidieron cédulas profesionales envió un agregado para precisar que son sólo “encargados”. ¿A poco van a aplicar la Ley Taibo para meterlos a fuerza con leyes a modo? Por cierto, Piedra urgió hace unos días al Senado a nombrar fiscal anticorrupción… pero hace nueve meses que ya hay titular en esa posición, Luz Mijangos Borja. No da una la nueva ombudsperson.

