El Vive Latino se consolida con 21 años y llega a España

Como saben otras de mis pasiones a parte del teatro es la música. Es ese arte que te transmite emociones en el instante, al estar escuchando los acordes, los arreglos y las letras de las canciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque les voy a platicar del mayor festival de música de toda América Latina, ¡El Vive Latino! Desde su primera edición que fue el 28 de noviembre de 1998 en el Foro Sol.

Éste se ha convertido en el escenario donde todos quieren estar, me refiero no sólo a los fans, sino a todos los exponentes del rock. Pero tengo que decir que también ha sido el escaparate para los que no son de ese género.

El ejemplo más claro fue cuando en el 2013 se presentaron los Ángeles Azules. Nadie se imaginó que esta agrupación, que ahora sí hicieron efectivo su eslogan “De Iztapalapa para el mundo”; pues fue como llegaron a todos los niveles sociales, fue tanta su exposición que la compañía Ocesa Seitrack los firmó y de ahí se vino una avalancha de giras y discos. Todo esto gracias al Vive Latino.

De ahí vinieron Bronco, Los Tucanes de Tijuana, Laura León, por mencionar algunos. Para este 2020 será su edición 21, ya más de dos décadas de este festival que para mí en lo particular no hay igual. Y ahora sí echarán la casa por la ventana con el elenco anunciado.

Serán dos días de intenso rock, el 14 y 15 de marzo podremos ver a bandas legendarias como Guns&Roses, All Them Witches, Bersuit Vergarabat, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Damas Gratis, Duki, El Poder del Barrio, Elefantes, Fangoria, Francisca Valenzuela, Hamac Caziim, Jupiter & Okwess, Little Jesus, Los Daniels, Mexfutura, Negro y Las Nieves de Enero.

Odio a Botero, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rubytates, Say Ocean, She Wants Revenge, Sho-Hai, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vicentico y Yucatán a Go-Go, Ambar Lucid, Andrés Calamaro, Armando Palomas, Axel Catalán, Babasónicos, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Bratty, Carlos Sadness, Cultura Profética, Desorden Público, Disidente, DLD, Ed Maverick.

Ely Guerra y Feria de Frescos, Flor Amargo, Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, Gustavo Santaolalla, Indios, Kary Pamyu Pamyu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La Garfield, Leiva, Los Tucanes de Tijuana, Madame Récamier, Milky Chance, Mogwai, Nortec: Bostich + Fussible, Pillanes, Porter, Portugal, The Man, Rodrigo y Gabriela, Salón Victoria, Salvador y El Unicornio, Silvana Estrada, Skott, Soulwax, Victoria Malawi, Zero Kill y Zoé.

Como ven este será el festival. El otro día platique con Alska y le preguntaba ¿cómo se sentían de participar en éste? Lo que me dijo es que no tenía idea de cómo iba a responder el público rockero ante su música.

A lo cual le argumenté que la mayoría de los mexicanos conocemos los éxitos más emblemáticos de Fangoria y de cuando era Alska y Dinarama, así que despreocúpate que ese día prenderán el escenario. Y si piensan que esto es todo, pues no.

El Vive Latino, crece y se internacionaliza, conquistando países. En 2007 llego este a Chile y ahora en Zaragoza, España el 11 y 12 de septiembre va llenar de rock esta ciudad española con un súper elenco: Andrés Calamaro, Ara Malikian, Aterciopelados, Babasónicos, Bebe, Café Tacvba, Caligaris, Carlos Sadness, Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury.

Facedown Ass Up, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferreiro, Kase.O, Leiva, León Benavente, Lionware, Little Jesus, María Guadaña, Mikel Erentxun, Miss Bolivia, Miss Caffeina, Molotov, Mon Laferte, Morad, Mula, Nortec: Bostich + Fussible, R de Rumba DJ, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, The Dollar Club, Vetusta Morla, Viva Suecia y Ximena Sariñana.

En la noche vieja mientras coma mis 12 uvas, pediré el deseo que me manden a cubrir este festival. Quiero ser parte de esta historia que se escribirá en septiembre.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

